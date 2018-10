En el Gobierno creen que los dichos de Guedes son parte de "un discurso de campaña"

En el Gobierno esperarán a que Jair Bolsonaro desembarque formalmente en la presidencia de Brasil para esgrimir una posición respecto a cómo se entablarán las relaciones bilaterales entre ambos países.

Y, por ahora, prefieren evitar referirse a los dichos del próximo ministro de Hacienda del país vecino Paulo Guedes, quien ayer, luego del triunfo en el ballotage, planteó que “ni el Mercosur ni Argentina” son prioridad.

“Es muy incipiente. Sería un error responder a este tipo de discursos de campaña y no hacer caso a la política. Hay que esperar y evitar una postura ahora”, sostienen fuentes ejecutivas. Es posible, no obstante, que el canciller Jorge Faurie se pronuncie ante los medios al mediodía, en el marco de la entrega de los premios Exportar, en Casa Rosada. Pero no se saldrá de ese libreto y evitará declaraciones altisonantes.

En ese marco, la expectativa del Gobierno es que Macri y Bolsonaro se encuentren en la cumbre del G20, a fines de noviembre en Buenos Aires, a la que el presidente electo brasileño iría acompañado por su antecesor, Michel Temer. Macri, de todos modos, charlaría hoy con Bolsonaro por teléfono.

En Casa Rosada saben de la necesidad de que Brasil se consolide como socio argentino en la búsqueda de un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que se viene dilatando en el tiempo y que en el Gobierno, temen, se caiga definitivamente.