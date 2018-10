Melconian: "¿Hay que seguir mintiéndole a la gente para ganar una elección?"

El economista Carlos Melconian planteó hoy una serie de polémicos interrogantes sobre la discusión política y económica que se dará en la Argentina en los próximos meses, de cara a las elecciones presidenciales de 2019.

"Si uno mira el tema de fondo y sale del chiquitaje de corto plazo, el cual no subestimo, la pregunta es: ¿Hay que seguir mintiéndole a la gente para ganar una elección?. Porque han pasado tres años y hemos vuelto a foja cero. Y esto no es una crítica a la actual administración, es general, porque esto no se resuelve", señaló esta mañana en diálogo con radio Mitre.

"¿Se le va decir a la gente que el sistema previsional está quebrado, porque entraron 5 millones de personas por la ventana sin haber aportado nada? No es un problema de que hay más viejos que jóvenes, es un tema de irresponsabilidad política. Sueño con un candidato que le diga las cosas de frente a la gente", añadió a continuación el economista.

Melconian advirtió que la Argentina ahora está en "un régimen de transición dentro de la transición" y que "lamentablemente el 10 de diciembre de 2019 nos vamos a encontrar en un lugar donde el tema de la herencia no fue resuelto en lo fiscal, lo externo, los precios relativos y la estanflación".

Así respondió respecto al compromiso de la Casa Rosada de avanzar con reformas estructurales en 2019, sobre los sistemas impositivos, las políticas de subsidios y la política previsional.

“Estamos en un plan de contingencia que no es un plan económico, un plan de emergencia con una cosa monetaria muy fuerte, una sobreactuación monetaria dada la pérdida de credibilidad. No sé cuáles van a ser las propuestas económicas para el 10 de diciembre de 2019, si otra vez se va a apelar a populismo berreta para entusiasmar a la gente diciéndole cosas que luego no se pueden hacer. El voto debería castigar esas posturas. Esto es un régimen de transición que ha llegado para evitar la espiralización cambiaria, inflacionaria y el default”, indicó el economista.

"Quien gane va a tener que estar a la altura de las circunstancias de resolver estas cosas. Estoy atento en términos de candidatos a ver qué se dice en la campaña, a ver si se venden espejitos. Estoy muy preocupado por ese tema, no va a ser cosa que entremos a ‘si decis lo que hay que hacer la gente no te vota'. Vamos a ver el nivel de madurez de la clase policía y la demanda de la gente", concluyó Melconian.

Audio: Radio Mitre