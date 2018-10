Club Med y una propuesta diferente para escapar del calor: esquí all inclusive

Un nuevo fin de año se avecina y con él, la posibilidad de comenzar a planear las vacaciones. Para muchos, la llegada del verano está íntimamente relacionada con la idea de un merecido descanso en la playa. Pero para otros, fin de año se vincula más con la necesidad de encontrar un plan alternativo para rehuir del calor. Para ellos existe ahora una propuesta ideal.

Club Med ofrece la posibilidad de escapar del calor intenso y vivir unas vacaciones diferentes, en lujosos Resorts ubicados en los mejores destinos de nieve de Europa. Es que la compañía francesa, que opera más de 70 villages alrededor del mundo, es la única que ofrece la posibilidad de tener unas vacaciones de esquí all inclusive en los mejores centros de Francia, Italia y Suiza. La estación más alta de esquí va de Noviembre hasta Mayo por lo cual durante esos meses, se puede disfrutar de una calidad excelente de nieve.

A diferencia de otras propuestas, Club Med ofrece a sus visitantes un mix ideal entre el esquí y el relax al incluir no sólo todo lo relativo a la estadía en el resort. Comprende también los pases a la montaña, accesos preferenciales a las pistas (lo que permite evitar largas filas y demoras) y clases de esquí y de snowboard para todas las edades y niveles (lecciones que de no estar incluidas costarían cerca de u$s 600 por semana). Además, con el sistema Premium All Inclusive los huéspedes podrán disfrutar de una pensión completa que incluye desayunos, almuerzos, cenas, bebidas & snacking durante toda su estadía.

La cadena cuenta con opciones para todos los gustos:

El Val Thorens Sensations es un village exclusivo para adultos que tiene 600 kilómetros de terreno esquiable, lo que lo convierte en el centro de esquí con mayor extensión del mundo. Ubicado en Savoie, Francia, está compuesto por 86 pistas, más de 30 medios de elevación, 6 glaciares y cumbres de más de 3000 metros de altura. La ubicación del resort permite salir esquiando desde el mismo hotel para no perder ni un minuto de aventura, y el centro cuenta también con una tirolesa que se extiende por 1300 metros y une la punta de dos montañas, permitiendo disfrutar de una vista inigualable de los valles, a 3200 metros de altura.

Al ser exclusivo para adultos, el Val Thorens Sensations es un destino elegido por un público joven que busca adrenalina y diversión en un mismo lugar. A la noche, a los visitantes los espera un “after esquí” en una disco al aire libre en medio de las pistas, en donde podrán disfrutar de unos tragos antes de volver hasta el Village esquiando.

Pero el resort tiene además muchas otras actividades para disfrutar de las vistas paradisíacas. En las pistas se pueden realizar varios deportes como carving, snowpark, o boardercross para los más aventureros, y el resort cuenta con salas de fitness, pilates y masajes para los que buscan un poco de relax. Y cuenta también con una propuesta foodie imperdible todo el día y a toda hora. Desde el desayuno, almuerzo, un snack de paso hasta una cena diseñada por un chef ganador de dos estrellas Michelin, todo en Val Thorens Sensations está pensado para que disfrutes al máximo.

La amplia variedad de Resorts de Club Med ofrece también opciones para familias con hijos. Para ellos, la propuesta incluye opciones para todas las edades: los bebés de hasta 23 meses tienen actividades que estimulan su psicomotricidad y el aprendizaje; los niños de 2 a 3 años pueden practicar deportes o desarrollar su creatividad; para los más grandes y adolescentes, además de esquiar con instructores profesionales hay propuestas de actividades físicas y recreativas; mientras que los adultos, pueden disfrutar también de todas las actividades disponibles en el resort como la piscina cubierta y descubierta, sala de musculación y cardiotraining, pilates, fitness y excursiones de caminata para descubrir la belleza natural que ofrecen los Alpes franceses.

El Grand Massif Samoëns Morillons, por su parte, está ubicado en un área natural reservada y es ideal para aquellos que recién se inician en la actividad o para quienes buscan perfeccionar su técnica. Fue recientemente inaugurado y cuenta con 1600 metros de altura y 256 kilómetros de pista.

Valmorel, también ubicado en Francia y Pragelato Vialattea en Italia, se destacan también por su gastronomía, para quienes buscan sumar a la experiencia una opción gourmet de la mano de los mejores chefs del mundo.

Con más de 20 villages en los Alpes, Club Med brinda la posibilidad de elegir el destino que mejor se ajuste a las preferencias y necesidades de cada persona, según el tipo de vacaciones que quiera tener. Además, reservando ahora, quienes elijan alguna de las diversas propuestas de Club Med podrán fijar el precio de su viaje ideal.