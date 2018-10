Volatilidad global, FMI y Bolsonaro en Brasil: qué espera el mercado esta semana

El viernes pasado los mercados internacionales volvieron a operar en rojo, con el índice Nasdaq, perdiendo mas del 2% luego de decepcionantes resultados de Amazon (AMZN), y Alphabet (GOOG). La volatilidad en las acciones americana juega una mala pasada para los mercados globales y claramente no agarra bien parado al mercado local. En el caso del mercado argentino, lo más relevante fue la noticia que el directorio del Fondo Monetario Internacional que aprobó el acuerdo stand by de la Argentina por u$s 57.000 millones y si bien las acciones locales reaccionaron positivamente a la noticia, luego no pudo sostenerse producto de las perdidas en Wall Street. El impacto en el mercado en el resultado electoral en Brasil, con Bolsonaro como nuevo presidente electo en Brasil, la volatilidad en Wall Street y el futuro de acciones y bonos luego de la aprobación del acuerdo del FMI es lo que marca la agenda en las próximas horas para el mercado local.

Volatilidad en Wall Street

Mirando hacia adelante, la atención seguirá estando en el mercado internacional luego de jornadas de elevada volatilidad. Sabrina Corujo, directora de Portfolio Personal Inversiones (PPI) señaló que de forma prácticamente obligada el análisis hoy se debe dividir en dos ejes: el externo y el local. “No sólo dependeremos de lo propio, sino también de cómo evolucione el mercado externo y sus “miedos” para poder ver una recuperación más sostenida de los precios.

Entre los temas a seguir, Corujo destacó que la continuidad de la temporada de resultados será un factor a considerar hacia adelante. “Si bien la temporada de balances es positiva, algunas decepciones en la tasa de crecimientos de las ganancias suman más incertidumbre. Seguirán llegando algunos resultados de tecnológicas como Facebook, o EBay y empresas relacionadas al consumo”.

Entre otras novedades en el plano internacional se destacó el reporte de empleo americano de octubre. “El dato de empleo se llevará toda la atención (y con argumentos). Se espera un crecimiento de las nóminas de entre 60.000/70.000 puestos respecto al mes pasado, y presión salarial –como indicador de inflación- que debería incrementarse año contra año”, agregó la directora de PPI. Por último, el factor electoral también será un elemento a monitorear esta semana de cara a las elecciones de medio término en EE.UU. el 6 de noviembre.

La clave de fondo se centra aun en lo que puede ocurrir con el crecimiento americano y la suba de tasas de la fed. Sobre este punto, los analistas de Grupo SBS apuntan que con un crecimiento económico robusto y expectativas de inflación ancladas, la realidad sigue apoyando contundentemente el escenario de alzas de tasas graduales que propone la Fed, impulsando una corrección de los activos de riesgo en medio de preocupaciones respecto de que las tensiones comerciales y el alza de tasas puedan poner un freno a las ganancias corporativas.

En su informe semanal, los analistas de Grupo SBS agregaron que “los datos de crecimiento de Estados Unidos mostraron un muy sólido momentum de la economía en el tercer trimestre con especial fortaleza para el consumo privado, que se expandió a un ritmo de 4,0% t/t (s.e.) anualizado. A su vez, los primeros datos de octubre sugieren que el ritmo se mantendría, aunque también revelan una desaceleración de la Eurozona que refuerza la divergencia entre Estados Unidos y el resto del mundo desarrollado”, destacaron.

Brasil y resultado de las elecciones

Los analistas de Delphos Investment también destacaron al factor Brasil y Bolsonaro luego de las elecciones presidenciales como clave para monitorear esta semana. “Las mayores dudas pasan por la incertidumbre que rodea la personalidad e ideología de Bolsonaro. Sin embargo, esto fue acotado con la presencia a su lado de Guedes, quien es una garantía de buen rumbo económico. Pero esa relación será el factor clave a monitorear, constituyendo el principal riesgo del “trade Brasil”. Pero lo importante de un trade es que tenga una relación riesgo-retorno atractiva. Y ese es el caso de Brasil ya que el “upside” en las acciones supera el 50% para el corto plazo.

Esta semana se vio como el banco de inversión, Morgan Stanley, modificó su tesis de inversión y precio objetivo de PBR desde US$ 13,5 a US$ 21. Según los analistas de Delphos, la acción podría llegar incluso a US$ 24.

El futuro del mercado local

Yendo al plano local, Corujo destacó que no estaremos exentos a lo pase afuera, en especial si el escenario se mantiene complejo y volátil. “Los dos catalizadores más claros de corto plazo pasaron la semana pasada: el paso del Presupuesto por Diputados, y la aprobación del Acuerdo con el FMI. No hay mucho más de la agenda de la semana que pueda llegar a tener impacto, al menos directo y claro, sobre los precios”.

Por ultimo, desde PPI sostuvieron que seguirá siendo dato a monitorear el dólar y el nivel de tasas de interés. “Lo favorable en este punto es seguir viendo una continuidad en la estabilidad del TC, y en lo segundo alguna caída en las tasas –aunque no creemos que de muy corto plazo sea fuerte o abrupta”

El mercado luego del FMI

La novedad sobre el cierre de semana fue la aprobación del acuerdo con el FMI. Para los analistas de grupo SBS este es una buena noticia. “La aprobación del acuerdo debiera dar cierto impulso en el corto plazo incluso cuando el monto definitivo fue de u$s 56,3bn en vez de u$s 57,1bn, aunque habrá que analizar la letra chica para ver si aparecen restricciones adicionales que puedan dificultar el cumplimiento de las metas. Más allá de esto, entendemos que los activos argentinos todavía reflejan las dudas alrededor de la capacidad del gobierno de sostener un programa con altos costos reales, especialmente reflejado en el hecho de que la deuda en dólares no haya tomado nota de la apreciación del peso”, sostuvieron.