Intendentes peronistas preparan batalla contra aumentos de los servicios

El último que pague la luz. Las boletas de los servicios públicos hoy no sólo causan temor cuando llegan a los hogares, algo parecido ocurre en las municipalidades. En el prólogo del envío del Presupuesto 2019 firmado por María Eugenia Vidal, los intendentes peronistas del Conurbano están preparando para izar otra bandera en común: un reclamo contra el aumento de lo que pagan de alumbrado en sus distritos. La queja no discrimina por prestadora de electricidad.

Todo comenzó con un tuit del diputado provincial Federico Otermín, delfín de Martín Insaurralde, en el que comparaba lo que Lomas de Zamora abonó en 2015 de alumbrado público con lo proyectado para este año. Según los números municipales, de los $ 12 millones originales, este 2018 se convertirán en $ 168 millones. Se traduce en una suba del 1300%.

El posteo, de hace unas semanas, estaba acompañado por una chicana política, al recordar a un Mauricio Macri, entonces jefe de Gobierno porteño, que se quejaba ante la Casa Rosada de un aumento menor.

Ahora bien, si bien Lomas de Zamora marcó la punta de lanza, al punto que los secretarios de Hacienda de otros distritos comenzaron a hacer el mismo cálculo, Insaurralde resulta ser uno de los que menos sufre las boletas de luz. No obstante, Otermín adelantó que pedirán que el abono sea subsidiado, para que el valor de la electricidad sea "al costo". Otros intendentes piensan lo mismo, al considerar que se trata de un servicio esencial que ayuda a combatir la inseguridad.

Desde Moreno informaron que pasaron de pagar $ 500 mil apenas asumió el cristinista Walter Festa, a $ 14 millones este 2018 cuando llegue la factura de diciembre. Un incremento del 2700% por prender 48.055 luminarias.

Los alcaldes no tienen forma de ahorrar. "No tenemos un medidor. Las empresas hacen un cálculo estimado de cuántas luces tenemos y lo que deben gastar en promedio al estar prendidas tantas horas por día", contó Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría, asiduo participante de las audiencias públicas para fijar las nuevas tarifas. "No me baja el consumo si pongo iluminación LED", agregó.

El traspaso tecnológico a LED de las lámparas de mercurio y de sodio, auspiciado por el gobierno nacional, se viene dando de a poco en los municipios del Conurbano. Pero eso no siempre terminará con una facturación menor. En el San Martín de Gabriel Katopodis, por ejemplo, contaron que ya cuentan con el 30% de sus postes con LED pero al asfaltar nuevas cuadras en la calle Reconquista, se sumaron nuevas columnas de luminaria. "Otros municipios no tienen zonas oscuras", analizan.

Lo que pagan de alumbrado pasó de $ 5,9 millones en 2015 a $ 142 millones este año. Tiene un impacto en las arcas municipales: hace 3 años, el abono del alumbrado era el 0,29% del Presupuesto y ahora será 2,65%. En el mismo periodo, agregaron, la Tasa ALSMI (su versión de ABL) aumentó un 65%.

En La Matanza de Verónica Magario pasaron de un factura de $ 24,8 millones a esperar en diciembre una de $ 550 millones, con un aumento previsto del 26% a partir del 1 de octubre. Un 2.118% más.