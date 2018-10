Macri proyecta una reunión con Bolsonaro en la cumbre del G20

En el Gobierno ya se preparan para el primer encuentro entre el presidente Mauricio Macri y el mandatario electo de Brasil, Jair Bolsonaro, durante la cumbre del G20. Entre incertidumbre y optimismo, la Casa Rosada apuesta a que la elección de un nuevo jefe de Estado, con legitimidad por los votos podría acelerar un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

La idea desde Casa Rosada es que el ex militar brasileño llegue a Buenos Aires junto con el actual presidente Michel Temer. Bolsonaro no podrá participar de la Cumbre de Líderes ya que es una reunión restringida a los jefes de Estado y directores de organismos multilaterales. "Pero si creemos que puede aprovechar que la cumbre es acá para presentarse ante los principales líderes del mundo, en alguno de los eventos que habrá con los mandatarios, como la cena", comentaron cerca de Macri. El Foro Global puede servir de oportunidad a Bolsonaro para presentarse ante 19 líderes de países como Estados Unidos, China, Rusia, Gran Bretaña, Francia, Alemania, entre otros, así como los líderes de la Unión Europea, el Banco Mundial, el FMI y la OCDE.

Al cierre de esta edición, Macri aún no había hablado con Bolsonaro pero daban por hecho que lo hará hoy. El ex militar lo había llamado al Presidente después de la primera vuelta electoral. Tras el ballottage de ayer, Macri sólo lo felicitó por Twitter: "deseo que trabajemos pronto juntos por la relación entre nuestros países y el bienestar de argentinos y brasileños". El jefe de Estado fue el segundo en felicitar al ex militar, entre los mandatarios de la región, a través de Twitter. El otro referente más vinculado al neoliberalismo de América del Sur, el presidente Sebastián Piñera, fue el primero en felicitar a Bolsonaro e incluso lo invitó a visitar su país. Un paso que no se animó a dar Macri, quien optó por un mensaje más escueto.

Estos gestos también muestran la fractura de la región. Ni el líder de Venezuela, ni de Bolivia enviaron felicitación alguna vía Twitter, a pesar de ser activos usuarios de la red social. El presidente electo de Brasil prometió ahondar la ofensiva contra el gobierno de Nicolás Maduro. Ese va a ser uno de los ejes en los que Macri puede ahondar su relación con Bolsonaro. "La agenda en seguridad de la región seguramente sea la que vayamos a trabajar... Ese es el perfil de Bolsonaro", comentaron en Casa Rosada.

En confianza, empiezan a considerar que con Bolsonaro podría haber beneficios económicos para la región. La hipótesis es que Brasil necesita un líder con la legitimidad de los votos para tomar algunos rumbos económicos, a diferencia del actual presidente Temer. "Puede ser fundamental para cerrar el acuerdo con la Unión Europea, alguien con mayor fuerza", señalaron en Balcarce 50.

En el equipo de Macri tomaron nota del primer discurso de Bolsonaro. "Le dio mucha importancia a la religión. Destacó la Constitución y la Biblia y eso es algo nuevo para la región", comentaron en el oficialismo. Este es un aspecto que diferencia a ambos líderes, si se tiene en cuenta que Macri no es un aficionado a la religión. Por ejemplo, a pesar de su educación católica, el jefe de Estado mantiene distancia con el Papa Francisco.