El falso debate sobre las sociedades anónimas deportivas

La semana pasada volvió a instalarse el debate sobre la posible conversión de los clubes argentinos en sociedades anónimas deportivas (SAD). "Las Sociedades Anónimas Deportivas son una mala idea para los clubes argentinos. Nuestra postura es clara: San Lorenzo fue el primer club en rechazar las SA en su asamblea de socios. Por estatuto, el club será siempre de los socios y nunca de un dueño", publicó el presidente de San Lorenzo de Almagro (CASLA). Y agregó Matías Lammens: "El Estado debería apostar a los clubes en un país con la fragilidad social que tiene Argentina. En el país hay más de 3 mil clubes asociados a la AFA que conforman, junto con los clubes de barrio, una extraordinaria red de contención y promoción social para nuestros chicos y chicas. Los clubes son mucho más que 90 minutos de fútbol".

El nuevo estatuto del CASLA vigente desde enero de 2017, establece que "No se podrá convertir la asociación civil en sociedad anónima o cualquier otro tipo de encuadre societario que implique la intromisión de capitales privados en la administración y gobierno del club". En la misma línea Bernardo Bertelloni, candidato en las últimas elecciones de Vélez Sarsfield, advirtió vía Twitter: "¿Qué pasaría si @Velez se convirtiera en una #SAD? Perdería los terrenos del polideportivo. La ley 24.853 otorgó los terrenos del polideportivo a Vélez y puso como condición que Vélez sea una entidad civil sin fin de lucro y que en caso de incumplimiento la donación se revoca #NoALasSad". River Plate desde su página web oficial dio cuenta del rechazo "a través de su Asamblea de representantes de socios, en forma unánime y por aclamación, la figura jurídica de sociedades anónimas en el fútbol argentino".

Desde la otra vereda, Fernando Marín, ex gerenciador de Racing Club y actual funcionario de la Secretaría de Deportes de la Nación le dijo a Infobae.com: "Hay muchos clubes, asociaciones civiles, que en el fondo son sociedades anónimas, porque sus principales activos, que son los jugadores, están en manos de terceros o de fondos. Los que tienen que definir y decidir si un club puede aceptar ser sociedad comercial son los propios socios convocados en una asamblea, no la AFA".

Orlando Salvestrini, miembro de la Comisión Directiva de Boca Juniors, en una nota publicada por Infobae.com sostiene que "en un análisis enfocado a los clubes en argentina, podemos dividirlos en aquellos que podrían ser viables y aquellos que no. ¿De qué depende? Usando una regla de negocios, del tamaño de su mercado, simpatizantes, hinchas. No es necesario señalar cuáles están de un lado y cuáles no, todos los conocemos. Y añadió: "Debe tenerse en cuenta que quienes vayan a votar a la AFA lo hagan con el aval de los socios que les toca representar. Hoy por hoy los socios son los dueños de los clubes y deben participar en esta trascendental decisión".

Algunos medios dieron como inminente una modificación del estatuto de Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que habilite el ingreso de las SAD. El Comité Ejecutivo había convocado a Asamblea General Ordinaria para el día 22 de noviembre, sin que dicho punto figurara en el Orden de Día. Luego se decidió postergarla para el día 29. ¿Se trató de un globo de ensayo para sondear el voto probable de los clubes?

En medio de este falso debate y, en sintonía con el modelo español que le sirve de inspiración, cabe señalar que para que las SAD puedan operar en Argentina se necesita de una ley nacional. Cualquier modificación estatutaria deberá ser posterior a la promulgación de la ley. El último y esencial requisito será que los representantes de los clubes que acudan a la asamblea de AFA, cuenten con el previo y expreso aval de sus asociados, mediante el voto afirmativo de una asamblea convocada a ese solo efecto. Estos parámetros tienen base en la tradición jurídica de nuestro país, que nos impone transitar por la vía legislativa antes que tomar el atajo de reformar el estatuto de la AFA. Sin embargo, un hecho inédito ha pasado inadvertido, la AFA convocó para el mismo día (29/11) a una asamblea extraordinaria cuyo punto 8°) remite a tratar un "proyecto de creación de una persona jurídica bajo la forma jurídica de Fundación. Aprobación de los objetivos, nombre y montos a asignar. Delegación en el Comité Ejecutivo de la definición de las actividades, bases presupuestarias y texto del Estatuto".

Se desconocen tanto el objeto como los fundamentos de esta iniciativa que deberían ser públicos. Mientras el presidente Tapia estrena su rol como representante de la Conmebol en el Consejo de la FIFA en Ruanda, vale citar al periodista Alejandro Fabbri sobre la razón existencial de nuestros clubes: "El fútbol es una religión. No se regala. Ni se vende. Ni se alquila".