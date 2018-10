Donato Grima exhibe “Art Is Not Dead” en galería Los Coleccionistas

El artista plástico Donato Grima expone hasta fin de mes sus obras en Buenos Aires en la galería Los Coleccionistas (Libertad 978) bajo el título “Art is not dead" (El Arte no ha muerto).

Grima, pintor y dibujante nacido en Tucumán de amplia trayectoria internacional, plantea una obra de jerarquía visual y conceptual.

La pintura “Viaje de un espermatozoide corrupto”, con su imagen de gran tamaño, ofrece otras miradas posibles que van más allá del lienzo: el espermatozoide corrompe a medida que se abre camino. “El arte sirve para reconocernos como seres humanos”, dice Grima.

En la exposición se encuentra también “Y siguen sin mirar” -acrílico también de gran formato- que, sostiene, “nos recuerda que somos argentinos”.

Su obra, de un fuerte expresionismo, se caracterizó por tratar temas de la condición humana. Expuso en galerías y museos de Nueva York, México, España, Colombia, Alemania, Buenos Aires y Tucumán, entre otros sitios.

Grima obtuvo numerosos galardones entre los que se destaca el Primer premio en el salón nacional de Rosario del año 1986. En 1998 publicó junto a Cristina Bulacio el libro "Dos miradas sobre Borges" y recientemente se publicó una antología de sus obras, presentada en el marco de la Gallery Night, de Los Coleccionistas.