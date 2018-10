YPF aumentará hasta 40% producción de petróleo y gas en los próximos 5 años

La petrolera estatal YPF anunció este mediodía en Wall Street la actualización de su Plan Estratégico quinquenal, en el que prevé aumentar entre un 35% y 40% su producción de petróleo y gas en los próximos cinco años.

Las autoridades de YPF, con el presidente, Miguel Gutiérrez, a la cabeza; el CEO, Daniel González; y el Vicepresidente Ejecutivo de Upstream (exploración y producción de hidrocarburos), Pablo Bizzotto, explicaron en Nueva York, Estados Unidos, que la empresa será "líder en la producción de energía en Argentina". Para eso, YPF invertirá entre u$s 4000 millones y u$s 5000 millones anuales entre 2019 y 2023.

De esos montos, u$s 3400 millones se destinarán para la producción de petróleo y gas, enfocados en Vaca Muerta, la formación no convencional en la Cuenca Neuquina. El 69% de la cartera de hidrocarburos de YPF en 2023 será no convencional y el 31%, convencional.

Tal cual adelantó El Cronista en su edición del 4 de octubre, por el cambio en las condiciones de los subsidios de la Resolución 46/2017 del Ministerio de Energía, YPF apostará más al petróleo que al gas. Actualmente, falta demanda y capacidad de transporte para el gas, lo que complica las inversiones en Vaca Muerta. No obstante, las autoridades de la compañía estatal aseguraron que están listos para activar desarrollos de gas apenas tengan asegurado un mercado con un precio interesante.

Por DOLORES OLVEIRA Mirá también Campos explotados por su dueño, exentos de pagar Bienes Personales Con la última modificación de la Ley de Bienes Personales, el Gobierno hizo lo que prometió: compensó al campo por su esfuerzo. En lugar de subirle el gravamen como a todos los demás, eximió a las explotaciones unipersonales que estaban gravadas.

Los lineamientos del Plan Estratégico 2019-2023

"YPF tiene una sólida posición financiera, basada en una estricta política de financiamiento de los proyectos y el manejo del riesgo", destacaron desde la compañía. El plan quinquenal está enfocado en el desendeudamiento de la empresa estatal de energía. Según comentó González, actual CEO y ex CFO (responsable financiero), la deuda de YPF pasó de 2,1 veces su EBITDA en 2017 a cerca de 1,7 veces ahora y el objetivo es que baje a 1,5 veces o menos en los próximos años. El EBITDA crecerá un 10%.

La empresa donde el Estado nacional de Argentina tiene el 51% de las acciones no necesitará financiamiento externo, gracias a su generación de caja y a la decisión de haber tomado en 2017 deuda en dólares a baja tasa y emitir deuda en pesos a tasa fija a 5 años, antes de que se complicaran las condiciones financieras para Argentina.

"Tenemos un plan mejorado respecto a 2017, porque subieron los precios del petróleo (pasó de u$s 55 por barril en Londres a u$s 77), bajamos nuestros costos y la Tasa Interna de Retorno (TIR) permite que nuevos proyectos entren en desarrollo", afirmó Gutiérrez.

"La empresa mejoró sus eficiencias en Vaca Muerta a través de la reducción de costos y avanza en consolidar sus oportunidades en el no convencional, dónde hoy es el principal operador", subrayaron. Y ampliaron que el foco está puesto en "mejorar su negocio de convencional a través de nuevas técnicas en recuperación secundaria y terciaria. El objetivo es hacer un manejo eficiente del declino natural de los yacimientos maduros".

La intención de YPF es mejorar su producción de petróleo y gas en conjunto entre un 5% y un 7% anual hasta 2023, gracias a activos en Vaca Muerta, en la Cuenca del Golfo San Jorge y el avance en la exploración de hidrocarburos en el Mar Argentino, asociado a Equinor y Total.

YPF acelerará el desarrollo del no convencional con un crecimiento de la producción del 150%, un promedio de 18 equipos activos y 1700 pozos perforados para el 2023.

Por otro lado, la petrolera estatal buscará ampliar las exportaciones de gas a Chile, colaborar en la instalación de una planta de licuefacción para vender Gas Natural Licuado (GNL o LNG, en inglés), expandir el negocio petroquímico, aumentar su capacidad de refinación y convertirse en líder en el mercado eléctrico.