Rofex vale u$s 212 millones y Matba u$s 62 millones: una fusión de u$s 274 millones

Alejandro Dillon, managingpartner de Columbus Merchant Banking, fue el encargado de hacer la valuación de Rofex, que dio u$s 212 millones, y de Matba, que dio u$s 62 millones, contra u$s 42 millones que vale por Bolsa, ya que la última acción se hizo en u$s 105.000 y son 400 las acciones, pero el tema es que no tienen tanta liquidez, y en la valuación de ambos mercados se tomó en cuenta en un 70% el flujo de fondos. Por lo tanto, la suma de ambos mercados, una vez que se fusionen, dará u$s 274 millones, aunque apuestan a que será mucho m[as que la suma de las partes. 'Dos más dos no siempre es cuatro', dice Marcos Hermansson, presidente de Matba, un fanático de Independiente que luce una corbata azul, mientras Andrés Ponte, su par Rofexiano, muestra que la de él es azul y amarilla. Como canalla que es. le cuesta cuando le hacen la pregunta de qué prefiere: si que Rosario Cengral salga campeón o que se apruebe la fusión con Matba: "Las dos cosas", dice mientras suelta una carcajada, en medio de la firma del compromiso de integración que acaban de realizar ambos mercados.

Una acción Rofexiana valdrá 3,39 Matbiana, siempre y cuando el 11 de diciembre la asamblea de Rofex apruebe la fusión, donde no hay oposición, y que al día siguiente la de Rofex haga lo propio, donde Byma tiene 31 acciones, el equivalente al 7,75% del total, y se opone por las contingencias que supone los juicios por los contratos de dólar futuro que hizo Rofex. De hecho, Byma logró poner un director en Matba, a Bernardo Mariano, quien es un ferviente opositor a la fusión. Pero Ponte no se conforma con que simplemente se apruebe la fusión, sino que quiere que el triungo sea contundente, de modo que todos los accionistas estén conformes. Una vez fusionado, automáticamente Rofex saldrá a cotizar, ya que Matba ya lo hace, y se integrará. De hecho, el nuevo nombre será Matba Rofex, ya que Matba es más antiguo, aunque sea por muy poco: el Mercado a Término es de 1907 y los rosarinos son de 1909. Incluso, tienen a un 30% de sus accionistas en común, y con este puntapié apuestan a la sinergia que ya está dando resultados, pues Rofex marcó récord de negocios de futuros de dólar y Matba un récord de volumen, con 5 millones de toneladas. Matba duplicó la cantidad de comitentes y duplicó la cantidad de agentes en agosto. Aseguran que con la unión se incrementará el mercado, tanto en volumen como en liquidez, de modo que el sector financiero donde predomina Rofex colabore con el agropecuario donde es fuerte Matba. La idea es que el 2 de mayo de 2019 ya esté todo funcionando. Mientras incursionan en nuevas apuestas, como un nuevo contrato de leche, que será de 5.000 litros de leche, y analizan desde contratos de litio, de algodón y hasta de azúcar como nuevos proyectos.