La grieta llegó al círculo rojo: Macri quiere cambios de empresarios

La crisis económica y el escándalo de corrupción de los cuadernos K sacudió a la política, pero con igual intensidad al establishment. Cuando inicialmente la expectativa era que el juez Claudio Bonadio cerrara el círculo con ex funcionarios involucrados, inició las indagatorias a CEOs de peso. Ése fue el punto de quiebre que empezó a dejar expuestas las diferencias en la dirigencia sobre qué hacer y cómo proceder. El resto lo hizo la recesión, que partió la armonía en cuanto a la consideración de los hombres de negocios sobre las políticas del Gobierno. Estas últimas, críticas más bien de método que de preferencia política (la gran mayoría aún apoya a Cambiemos).

El ruido generalizado decantó, en paralelo, en una descoordinación en la interlocución entre las gremiales empresarias y el Gobierno nacional, que expuso recientemente su intención de ordenar el panorama de cámaras empresarias del país para transparentar y delegar funciones.

Esa apuesta tuvo su primera exposición pública en el Coloquio de IDEA que sesionó la semana pasada en Mar del Plata. En ese contexto -en el que además se expresó la grieta de los cuadernos y la crisis entre los CEOs- el ministro de la Producción, Dante Sica, instaló el tema de revisar y profesionalizar la representación empresaria.

"En general, el sistema de representación empresarial está obsoleto. Es parte de que el sistema de instituciones se formateó en base a una economía cerrada, donde se discutían las políticas de forma distinta, tenías mucha concentración en los mercados que generaban formas de representación desiguales, una economía discrecional donde las cámaras negociaban la tasa de rentabilidad, no en los mercados, sino en los despachos oficiales. Había una forma poco transparente en la relación de la formulación de la política pública", explicó el ministro en el evento realizado en "la feliz".

Pisando el acelerador

Desde la cartera productiva explican a 3Días que "ahora empezó a tomar velocidad una idea que ya venía desde el inicio de la gestión de Mauricio Macri". Y que el objetivo no es unificar cámaras sino organizar un esquema actual que no está cuantificado ni ordenado, dificultando la resolución de problemas y el vínculo del Estado con las compañías.

La pregunta es: ¿por qué ahora?

"Esto es parte de un proceso que no solamente se da en la Argentina sino en todo el mundo. Estamos estudiando normativas de países que avanzaron en representatividad empresaria, que trabajan hacia adentro y hacia afuera propiciando la participación público privada", explica Fernando Prémoli, secretario de Integración Productiva. Y agrega: "Sentimos una demanda permanente por parte de las empresas de renovar y ordenar".

En la misma línea, María Caire, directora nacional de Desarrollo Productivo, dice que "en este camino inicial, arrancamos con un registro para que las cámaras empresarias se inscriban y empezamos a ver un mapeo con números reales. De todos modos, no descartamos que en lo que viene trabajemos en una nueva normativa que se aplique a este tema", aclara. Ese nuevo esquema, que podría ser una ley, hoy es un contexto vacío solo normado por el Código Civil y Comercial y la Ley de Convenio Colectivo de Trabajo.

Según detalles de la iniciativa a los que accedió 3Días, el Gobierno buscaría aplicar un esquema de representación empresaria mixto, similar al que utilizan países como México, Alemania o Colombia. Esa organización difiere del método de los Estados Unidos (sin controles) y del de Cuba (cámaras del Estado). El mixto prevé que las cámaras se inscriban en el Registro de Instituciones Productivas, ya activo. Y pide los siguientes requisitos para aplicar: gobernanza (plazo de elecciones de los presidentes de las cámaras); recambio generacional; financiamiento blanqueado y que no sea compulsivo; registración (saber quiénes son); modo de afiliación de los socios; y mínimos de representatividad, entre otros factores a contemplar.

Hoy el escenario es muy disperso y para ordenar ese contexto llegarían estas medidas. Algunos números que maneja el Gobierno en base a los relevamientos que se empezaron a hacer en todo el país tienen que ver con que existe un excesivo número de cámaras en relación a la cantidad de empresas. En todo el territorio nacional hay 1700 cámaras, 200 federaciones y 300 confederaciones. En cada cámara hay un promedio de 300 empresas; cuando México, por caso, tiene sólo 200 cámaras y el triple de compañías; mientras que los Estados Unidos tiene 7000 cámaras para más de 10 veces de trabajadores representados que en la Argentina.

Siempre según los datos provisorios del mapa (hay muchas representaciones que no están blanqueadas), solamente el 19% de las asociaciones empresarias genera y publica estudios sectoriales y el 42% de las instituciones cuenta con una página web.

Entre los empresarios, la iniciativa tiene poco conocimiento del detalle fino, y la mayoría coincide en la necesidad de replantear los esquemas, aunque algunos señalan como problemas urgentes y prioritarios otras cuestiones en danza.

Mario Grinman, secretario de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), explica: "Escuchamos las declaraciones del ministro Dante Sica y lo que sí podemos decir es que lo que expresa es una realidad. Éste, quizás, es un país con demasiadas cámaras y cuando me refiero a cámaras lo extiendo a diferentes organizaciones que aducen tener un alto grado de representatividad y cuando vas a los papeles te das cuenta de que son mínimamente representativas. Y muchas de ellas nacieron a la luz de peleas internas de dirigentes que se fueron y armaron una cámara paralela. Por lo tanto, empezar a conversar cómo lograr un sistema mejor nos parece perfecto".

Desde la Unión Industrial Argentina (UIA), otra de las casas históricas de gremiales empresarias nacionales, admiten que el planteo es necesario. José Urtubey, de la UIA y Celulosa Argentina, considera que "hoy la representación está muy atomizada, y hay entidades que no se gestan por normativas, pero de todos modos, tenemos poca información de qué es lo que quiere hacer el Gobierno al respecto".

Sellos de goma

A su turno, Pedro Cascales, gerente de CAME, señala que "no estamos enterados de los detalles, pero entendemos que buscan identificar cuáles son las cámaras reales o sellos de goma, y darles así herramientas para ser un brazo ejecutor de programas. Hacen un mapeo. Hay que separar a las que solamente hacen lobby político", dice. El dirigente adelanta que el ministro Sica está invitado a CAME la próxima semana, pero aclara que "el tema de la reorganización de cámaras no es central para las pymes en el marco de la crisis que tenemos".

Martín Cabrales, dirigente de la alimenticia que lleva su apellido, opina que "no es malo abordar ese tipo de cuestiones, pero entendiendo que cada sector tiene problemas distintos. Por caso, el tema del dólar es de una manera para los exportadores y de otra para los que importan, es difícil juntarlos en una sola mesa. Pero hay otros temas que se podrían tratar con un solo interlocutor, como la reforma fiscal, el crédito, las tasas... Siempre en la Argentina estuvo dispersa la representación. Copal es la cámara vital en alimentación. Pero sería bueno tener un único interlocutor", opina.

Por su parte, Gustavo Weiss, de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), asevera que "hoy la voz del empresariado está muy dispersa. Obviamente, luego hay que trabajar los detalles, pero el concepto es acertado".

La Camarco es uno de los emblemas de la renovación. Está a punto de colocar, por primera vez en su historia, a un presidente abogado.

Los que están cerca del proyecto oficial admiten que el contexto en el que se inscribe esta idea del Gobierno es complejo, pero creen que es más una oportunidad que un problema. Sobre todo en el interior del país, el caso de los cuadernos de la corrupción kirchnerista abrió una especie de conducta rebelde y de separación de los empresarios que está siendo comunicada a funcionarios. El "no somos todos lo mismo" que se reflejó en el Coloquio de IDEA está presente en diferentes cámaras de localidades, donde la conducción empresaria no está tan clara como en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.

"No somos todos lo mismo"

El politólogo Andrés Malamud fue el encargado de criticar con dureza en el Coloquio este mea culpa forzoso de los CEOs, y lo relacionó directamente a los avances de la Justicia más que a una decisión de confesar irregularidades. En la misma línea pero en un punto de vista diferente se plantó el senador Miguel Ángel Pichetto, que pidió separar a las personas involucradas de las empresas, para no afectar a las compañías ni a la actividad económica del país. Esta idea de que en el Interior hay empresarios que piden no generalizar y entienden que es positiva la iniciativa oficial de clarificar el panorama de representación, se plasmó incluso en un acontecimiento cerrado del Coloquio de Mar del Plata. En un almuerzo en el que los CEOs agasajaron al periodista que develó la trama de los cuadernos, Diego Cabot, el presidente de la azucarera Tabacal, Hugo Rossi, dijo que "no somos todos iguales, eso tiene que quedar claro".

Desde el Gobierno explican que no tienen plazos para cerrar esta iniciativa, pero adelantan que se están mirando de cerca estatutos nuevos con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la CEPAL.

Daniel Funes de Rioja, titular de la Copal y vice de UIA, puso algunos recaudos, al señalar que "hay algunas cámaras que tienen superposiciones. En Copal hay 37 cámaras que no sé si todas tienen vivencia o presencia en sus respectivas regiones. Pero todas existen y pertenecen. Yo lo único que digo en esto es que tiene que hacerse en el marco del pleno respeto al convenio 87 de la OIT. Establece que trabajadores y empleadores, por su propia voluntad y sin interferencia del Estado, podrán organizarse libremente. En el marco de ese principio, información es una cosa, interferencia, otra".

Desde el Gobierno insisten en que la idea no es unificar cámaras ni intervenir en la actividad privada de las empresas, sino clarificar un panorama hoy disperso, que perjudica la operatoria y la delegación de funciones. Precisan, además, que el sistema tiene "ineficiencias" tales como "solapamiento territorial y dispersión geográfica (demasiadas instituciones productivas en grandes centros urbanos y pocas en el interior); ausencia de coordinación entre el Estado, las empresas y asociaciones productivas para determinar propuestas de desarrollo territorial o sectorial; además de problemas internos de las instituciones como financiamiento; organización interna débil y personalista; y espacios reactivos con baja participación real de los asociados.

Dueños, gerentes y renovación

"No es transparente. Son débiles en materia de actuación, tienen capacidad de daño, pero no de construcción de política pública, en este cambio que hay que hacer de normativas, las cámaras tienen un desafío y mi sensación es que muchos representantes tienen vértigo de enfrentarse a ese mundo distinto. No todas las representaciones tienen la velocidad del cambio generacional que está teniendo Idea", manifestó Sica en el Coloquio de IDEA, donde se intentó mostrar renovación en las figuras, además del concepto de "cambio" tan criticado por los politólogos.

Los dichos de Sica tienen algo de certeza si se observan diferencias que vienen dándose internamente en las cámaras: reemplazo de presidentes y directivos afectados por los cuadernos K; replanteo en los plazos eleccionarios y, sobre todo, diferencias políticas entre los socios. Sin ir más lejos, hubo cámaras que se crearon por disputas personales y políticas dentro de un mismo sector. En algunas entidades, como en la UIA, los choques responden a posiciones diferentes de los que son dueños, los que pagan salarios, y los gerentes o representantes. Hoy, en día, la Asociación Empresaria Argentina (AEA) es el único agrupamiento de propietarios de peso. Y también las diferencias políticas fueron las que hicieron nacer a la última gran apuesta de representación, el Foro de Convergencia Empresarial. Lo particular es que UIA, AEA, CAC, Camarco y las entidades bancarias comparten cuadros en muchas de las entidades.