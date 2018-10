Por primera vez, la obra más grande que financia el Banco Mundial en Argentina trabaja al 100%

Estuvo a punto de perder el financiamiento durante el kirchnerismo, pero salió a flote; capeó la tormenta económica, el ajuste en el Presupuesto 2019 y la crisis de los cuadernos K sin consecuencias. Esta semana, por primera vez, el Sistema Riachuelo, la obra más importante que financia el Banco Mundial en el país y que mejorará la calidad de vida de 4.300.000 de personas, se encuentra en obra al 100 por ciento.

El Sistema Riachuelo prevé la realización de 46 kilómetros de túneles (más del doble que el túnel del soterramiento del tren Sarmiento) divididos en tres partes que optimizarán el transporte de efluentes de la Ciudad de Buenos Aires y parte del Conurbano. Comienza en suelo porteño y concluye en un emisario que se adentra 12 kilómetros en el Río de la Plata a la altura de la localidad bonaerense de Dock Sud. Esta a cargo de AySA, bajo la órbita del ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.

Fue dividido en tres contratos o tramos, cada uno adjudicado por licitación a una UTE (Unión Transitoria de Empresas) diferente. El primero construirá un colector, denominado Colector Margen Izquierda, al que arribarán las tres cloacas principales de la ciudad de Buenos Aires. De allí, siempre a través de túneles subterráneos, los desagües llegarán a la Planta de Pretratamiento Riachuelo (segundo tramo), en Dock Sud, Avellaneda, donde se procesarán para luego ser trasladados a través de un emisario de 12 kilómetros adentro del Río de la Plata donde se desagotarán (tercer tramo).

La inversión total es de u$s 1200 millones, financiada en su mayoría por el Banco Mundial (u$s 840 millones para el tramo uno y tres) y por el Poder Ejecutivo (u$s 360 millones para el tramo 2). La fase 1 y 3 está realizada en un 50%, mientras que la 2 en un 20%.