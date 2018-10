Moyano pide un 17% más y le ofrecen 7%: amenaza con un paro

Hugo Moyano volvió a tomar el micrófono en la calle. Frente a la sede de la Secretaría de Trabajo, luego de una reunión del sector, el jefe del gremio de Camioneros advirtió ayer que impulsará "ir al paro" si el próximo miércoles los empresarios transportistas "no vienen con una propuesta aceptable" de aumento salarial, luego de que le ofrecieran una suba del 7% cuando él reclamaba 17%.

"No lo entienden de otra forma", justificó la advertencia el líder sindical a la salida del encuentro que mantuvo con autoridades de la federación que agrupa a las empresas del transporte de cargas (Fedeeac). Frente a los afiliados, el gremialista explicó que pidió un 17% de suba salarial, que se sumaría al 25% ya otorgado, lo que llevaría la paritaria al 42% anual, en sintonía con la inflación proyectada. A la oferta empresarial del 7% la calificó de "un chiste".

"Si no vienen con una propuesta aceptable, inevitablemente vamos a tener que ir al paro, no hay otra salida, porque no lo entienden de otra forma", advirtió Moyano, al tiempo que volvió a arremeter contra Mauricio Macri y aludió, además, a las causas judiciales por corrupción en contra suya y de su hijo Pablo: "Nos llenan de denuncias y a eso le llaman coraje. Pero van al FMI donde se arrodillan, se arrastran como víboras".

"Espero que se pueda ir en el 2019 porque esto no se aguanta más, es insostenible esta situación de hambre", dijo Moyano, y aseguró que "reprimen a los trabajadores, nos amenazan, nos llenan de denuncias, y eso ello lo llaman coraje".

"Creen que amenazando nos van a doblegar, el coraje que tenemos son ustedes compañeros", arengó el gremialista. En cuanto a la coyuntura económica, Moyano afirmó que "la inflación es desbordante".

Por su parte, tras la advertencia de un paro, la cámara empresarial aseguró que intentará "mejorar" el ofrecimiento salarial, si bien se excusó que la situación es "muy crítica" y que la actividad cayó un 30% por la devaluación. Ante la agencia Noticias Argentinas, el asesor laboral de Fadeeac, Lucio Zemborain, criticó el posible paro: "Esperamos que no se concrete esa medida, porque en estos momentos lo que menos hace falta es un conflicto de esa magnitud".

"Vamos a reunir a las Cámaras que integran la federación, analizar su situación, y ver si podemos mejorar la propuesta salarial", adelantó. Ambas partes se volverán a reunir el próximo miércoles.