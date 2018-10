La salida de capitales de no residentes acumula seis meses consecutivos

La salida de capitales cumplió en septiembre un semestre entero. Sin embargo, los analistas se ilusionan con que la cuenta de colocaciones en activos financieros de fondos del exterior se revierta este mes, por los primeros signos de estabilidad en el mercado cambiario.

El mes pasado salieron del país u$s 1670 millones en inversiones de no residentes de portafolio o de cartera, como se llama a las colocaciones en activos financieros. El flujo de salida aumentó así 132% respecto a mismo mes del año pasado y 5% en comparación con agosto.

A la inversa, el ingreso de inversiones financieras también se desaceleró en septiembre. Entraron u$s 386 millones, un 59% menos que en agosto de este año y un 86% menos que en septiembre de 2017.

El ingreso de inversión extranjera directa, en cambio, volvió a tener un salgo positivo con el ingreso de casi u$s 200 millones. Los fondos destinados a actividades de la economía real nunca tuvieron saldo negativo desde 2003, hasta donde llegan los datos oficiales.

"Los flujos por inversiones de no residentes, registraron una salida neta en el mercado de cambios por sexto mes consecutivo, básicamente por los egresos netos por inversiones de cartera por u$s 1285 millones, compensados en parte por ingresos netos de inversiones directas por u$s 198 millones", resumió el Banco Central (BCRA) en su Informe de la Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario de septiembre.

En lo que va del año, la salida de capitales alcanza los u$s 4339 millones, frente a los u$s 7392 millones que habían entrado al país en los primeros nueve meses del año pasado.

"Los egresos netos por inversiones de cartera de no residentes estuvieron explicados tanto por compras de moneda extranjera desde tenencias en pesos (u$s 970 millones), como por la salida de fondos que se encontraban depositados en moneda extranjera (u$s 310 millones)", detalló el informe del BCRA.

La salida de capitales está detrás de buena parte de la demanda por divisas que sacudió al mercado cambiario. El dólar se disparó 11,81% en septiembre y 105% entre abril y el mes pasado, el semestre en el que tuvo lugar esta salida de inversiones del país.

De la misma forma, la recuperación del peso en lo que va de octubre permite a los analistas esperar que la salida de capitales se esté revirtiendo, como resultado del nuevo esquema monetario de emisión cero con bandas de flotación cambiaria.

"A pesar de las elevadas tasas de interés, el desarme de posiciones en pesos para refugiarse fuera del país fue de u$s 1285 millones netos en septiembre de 2018. Por sexto mes consecutivo el saldo es negativo en esta cuenta, lo que indica un menor deseo de activos domésticos en pesos, algo que podría invertir el signo el mes siguiente debido a la calma cambiaria y las altas tasas en pesos", explicó un informe de ACM, la consultora que dirige el economista Javier Alvaredo.

En el mismo sentido se expresó Federico Furiase, socio de EcoGo, aunque cree que a partir de ahora los inversores serán más cautelosos.

"No sería nada raro si persiste la estabilidad cambiaria con las tasas en la zona de 50% nominal anual para los que apuestan al carry en pesos, el excedente de dólares que tendrá el Tesoro por el lado del programa financiero 2018 (en torno a u$s 5400 millones) por los dólares del FMI y partiendo de un tipo de cambio real más alto", dijo. "De todas formas una suba del dólar de $ 1,50 te come la tasa efectiva mensual de un plazo fijo, factores de incertidumbre en los mercados globales y los obstáculos para bajar el riesgo país con la recesión consumiendo capital político y recaudación fiscal de cara la 2019", agregó.