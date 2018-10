Christie’s busca revalorizar a artistas del siglo XIX en gran subasta de Nueva York

Durante el siglo XX la mayoría de lo vendido en Nueva York, Londres y Buenos Aires eran las pinturas de los artistas nacidos y activos en el Siglo XIX. Nuestros compradores de arte preferían las pinturas de artistas españoles, italianos y franceses antes que el arte argentino. Era símbolo de status el tener paisajes y figuras europeas y no modelos o paisajes autóctonos.

Durante 1980 y 2000, la mayor cantidad de obras que se vendían eran de estos autores y la escuela de Barbizon tenía precios récord todos los años. Luego empezó a bajar, en el siglo XXI, tanto la cantidad como los valores de estas pinturas, que quedaron como del pasado y sin atractivo para las actuales generaciones de compradores.

En el mejor de los casos, los valores de esas pinturas han subido tan sólo el doble en los últimos 20 años y deflacionados prácticamente con suerte valen lo mismo, frente a un mercado de impresionistas, modernos y contemporáneos que ha subido sus precios en manera súbita.

Christie’s realiza el próximo miércoles 31 una subasta de 29 obras en Nueva York, con una selección de gran calidad y con bases muy importantes que sorprenden.

El primer lote a la venta es un luminoso paisaje de nuestro admirado valenciano Joaquín Sorolla, realizado en Granada. No es lo más buscado del artista, cuyos paisajes de playa son más demandados. Curiosamente su cotización ha bajado 40% en los últimos 20 años.

Esperan recaudar u$s 400.000 por esta obra, cuando el mayor precio de un paisaje granadino fue de u$s 500.000 hace ya 20 años. Debería venderse bien, es muy bello y característico de este genial artista, que era el preferido de nuestros abuelos y había en la Argentina cerca de mil obras del autor.

William Adolphe Bouguereau (1825-1905) fue uno de los más famosos pintores de figuras y su mercado en los Estados Unidos siempre ha sido muy fuerte. Se ofrecen cuatro obras con un estimado promedio de u$s 1 millón y es la oferta más importante en muchos años. Se ofrecen además unas diez obras por año y su cotización ha crecido un 114% en 20 años, lo cual no es muy destacado.

El "Rey del Paisaje" francés fue Camille Corot: el 90% de su producción son bellas naturalezas tomadas en Italia y Francia, en especial en los bosques de Barbizon. Tuvo una gran producción y es de los artistas más falsificados de la historia. Durante su vida sólo expuso cuatro figuras, ya que consideraba a las mismas como algo íntimo de su producción. El mercado las busca y 9 de sus obras más cotizadas han sido figuras. Se ofrece una "Gitana" (58x43 cm), que esperan que se venda en u$s 2 millones. Los otros 3 paisajes que se ofrecen están en el rango de los u$s 400.000 y el precio promedio de sus obras ronda los u$s 100.000, su cotización aumentó tan poco como la de Bouguereau. Fue muy conflictiva la trayectoria de Gustave Courbet y sus desnudos femeninos son lo más buscado de su obra, para algunos nadie pintó la piel y el cabello como él. Se esperan lograr más de u$s 4 millones por un estudio de "Le réveil", una de su pinturas que se quemó en un bombardeo a Berlín durante la segunda guerra mundial. Parece mucho y es una gran apuesta para su cotización, que normalmente está en los u$s 50.000, y también ha tenido baja performance durante este siglo. A continuación ofrece también 69 pinturas con bases que no superan los u$s 250.000 y muchas de ellas son de escenas orientales, que fueron las más demandadas durante la década del noventa por los compradores árabes y por las que se pagaban fortunas. Ahora han bajado mucho de precio.

En Buenos Aires, en las subastas son pocas las obras europeas que aparecen. Sus precios son muy bajos y no tienen buen mercado tampoco. Veremos qué éxito tiene esta venta y si reactiva el mercado, que está pujante y donde se nota en un solo año un aumento de precios y volumen cercano al 30%.