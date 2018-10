Tras los disturbios de ayer, el Gobierno aumenta los controles de cara al G20

Tras los disturbios de ayer en el Congreso, el Gobierno espera que las escenas no se repitan con tal virulencia en el tratamiento del Presupuesto en el Senado. Más aún, creen que el G20, el próximo 30 de noviembre “será ordenado y pacífico”.

En la reunión de gabinete, el presidente Mauricio Macri pidió detalles sobre los enfrentamientos entre policías y manifestantes mientras se debatía el Presupuesto en Diputados. En la rueda de prensa, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, advirtió que buscarán acelerar los proceso para que los dos ciudadanos venezolanos y el manifestante de Turquía sean deportados rápidamente. “Ya estamos en contacto con el juez y el fiscal para tener un juicio abreviado y poder deportarlos lo antes posible”, manifestó.

El funcionario agregó que las deportaciones aumentaron “exponencialmente”, en especial cuando los inmigrantes tienen antecedentes. A su lado, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, comentó que no pudieron chequear los antecedentes de los manifestantes venezolanos y que el ciudadano de Turquía no tiene antecedentes. El objetivo de deportar rápidamente a los manifestantes también da una pauta de cómo actuará el Gobierno durante la cumbre del G20, para que no ingresen activistas extranjeros con ningún antecedente. Este tipo de control es el mismo que aplicó el Gobierno cuando fue la ministerial de la OMC, en diciembre, y miembros de ONG´s internacionales tuvieron el acceso denegado.

La ministra de Seguridad también consideró que el tratamiento del Presupuesto, que se votaría en el Senado dentro de dos o tres semanas, no tendría otra jornada violenta. Y en alusión al G20 dijo que “está asegurado” y que será un “operativo de seguridad muy superior” al que se vivió ayer frente al Congreso. Respecto a los disturbios, dio a entender que son “grupos cada vez más aislados” y negó que haya infiltrados de los servicios de seguridad. “Se tienen que hacer cargo las organizaciones del acto de ayer... Primero prometen que van a hacer manifestaciones en paz y cuando hay violencia siempre denuncian que hay infiltrados”, comentó Bullrich.