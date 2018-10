Miriam Quiroga habló de los cuadernos de Néstor Kirchner

Miriam Quiroga, ex directora de Documentación de la Casa Rosada, declaró ante el fiscal Carlos Stornelli en el marco de la causa de los cuadernos y, según trascendió, aseguró que el ex presidente Néstor Kirchner anotaba los nombres de quienes le debían dinero en sus "cuadernos espiralados". Además, habría dado detalles de cómo habría funcionado el sistema de recaudación de coimas entre 2003 y 2011.

Miriam Quiroga

Quiroga -según publicó Clarín- le habría contado al fiscal que fue amante del fallecido ex presidente "durante diez años". También, aseguró que el ex secretario privado de Kirchner, Daniel Muñoz, fue quien le dijo que Kirchner anotaba en un cuaderno los nombres de aquellos empresarios que, por haber obtenido contratos públicos, le debían dinero.

"Tenía cuadernos espiralados comunes, así tenía sus anotaciones. Nunca tuve acceso a ellos pero los vi. Un día los quise ver pero no me lo permitió. Sé que anotaba lo que le debían. Así me lo refirió Daniel Muñoz", habría declarado Quiroga.

La ex secretaria, además, habría declarado que, en una oportunidad, escuchó al ex presidente pedir una puerta blindada para la bóveda de la casa de El Calafate.

En la declaración, también constaría que ella fue, en más de una oportunidad, testigo del ingreso de José María Olazagasti, ex secretario de Julio De Vido, llevando bolsos.

El mecanismo

Quiroga, quien fue echada de su cargo tras la muerte de Kirchner, aseguró que días después de que la ex presidenta Cristina Kirchner quedara viuda, convocó a altos funcionarios a la residencia de Olivos para que le explicaran sobre los negocios del ex presidente.

Esa declaración marca una coincidencia con la confesión de José López, ex secretario de Obras Públicas, y que hoy permanece detenido. Es que él también había dicho que la ex jefa de Estado lo había convocado a Olivos para que le explicase qué significaban las anotaciones en un cuaderno. Según lo dicho por López, en aquel momento, le dio detalles de cómo funcionaba el “mecanismo de recaudación” de coimas.

La declaración de Quiroga fue más allá e involucró hasta a la SIDE. La ex secretaria contó que en la campaña presidencial de 2003 vio a Carlos Senyszyn -ex custodio de Kirchner-, y a Paco Larcher -que más tarde fue nombrado número dos de la ex SIDE-, llevar bolsos con dinero en una camioneta, que se usaba en los actos electorales.