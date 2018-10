Piden que el BCRA derogue un régimen informativo de activos y pasivos en el exterior

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la ciudad de Buenos Aires envió una nota al presidente del Banco Central , Guido Sandleris, con el objetivo de que se deje sin efecto la implementación del nuevo régimen de información dispuesto por esta entidad en una gestión anterior.



Se trata del “Relevamiento de Activos y Pasivos en el Exterior”, creado mediante la Comunicación A 6401 del BCRA del pasado 26/12/2017.



En la nota, el Consejo explica que esta nueva obligación tiene un alcance sumamente amplio y se ven obligados a presentarlo un universo muy grande de personas y empresas.



Además, la queja del organismo que nuclea a los contadores porteños se basa en que, gran parte de la información ya la tiene otro ente público: la AFIP , explicó Ezequiel Passarelli, de la consultora SCI.



Por lo cual, en vez de crear una nueva obligación para las personas y las empresas, lo lógico sería que la AFIP y el BCRA se compartan la información que los contribuyentes ya han presentado con las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias y del Impuesto sobre los Bienes Personales.



Esta nueva obligación alcanza a todos aquellos que cumplen los siguientes parámetros, recordó Passarelli:



-Tener un saldo de activos (bienes) o pasivos (deudas) en el exterior por más de u$s 1 millón al 31 de diciembre de 2017.



-Sin tenerlo, registrar durante el año flujos de activos y pasivos por más de u$s 1 millón.



Solamente contando el blanqueo de capitales y las salidas de dinero de este primer semestre del 2018, habría activos en el exterior por más de u$s 109.976 millones, lo que da una idea de la cantidad de personas y empresas que deben cumplir con el régimen.



Esta normativa del BCRA se dicta en el marco de la Ley de Estadísticas y Censos; es decir, no tiene por objetivo determinar obligaciones impositivas, hacer un control para prevenir la evasión fiscal o cuestiones similares.

“Si armamos una matriz de temas urgentes e importantes, no sería de lo más prioritario en este momento del país”, aseguró Passarelli.



La realidad es que la cantidad de información a suministrar es significativa, sobre todo para aquellos que se encuentran en la “Muestra Principal”.



Al respecto, la norma divide en dos grupos a las personas y empresas:



Sujetos con más de u$s 50 millones - Muestra Principal: este grupo no solo tiene que presentar una declaración jurada anual, sino una por cada trimestre del año.



La fecha de vencimiento de las declaraciones juradas anuales operó el 31 de agosto pasado, y la información que deben enviarle al BCRA es realmente muy importante, expresó Passarelli.



Sujetos con menos de u$s 50 millones - Muestra Secundaria y Complementaria: la fecha de vencimiento para las declaraciones juradas anuales opera el 28 de noviembre próximo, y este universo no tienen que hacer una presentación cada trimestre.



Aquellos que estén en el rango entre u$s 1 millón y u$s 10 millones (Muestra Complementaria), tienen una supuesta declaración jurada simplificada, que en realidad no lo es tanto, enfatizó Passarelli.



En definitiva, contadores de todo el país están esperando que el BCRA elimine este nuevo régimen de información, concluyó.