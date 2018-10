Dólar, inflación y PBI: las sombrías proyecciones de los analistas

Las proyecciones de los principales centros de análisis económico de la Argentina mantienen una constante desde principios de año: son mes a mes más sombrías.

Entre los participantes de la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas (EMEC) que El Cronista realiza cada mes entre varias de las principales consultoras y fundaciones del país, este mes se estabilizaron las proyecciones para el dólar, que habían saltado entre agosto y septiembre, pero volvieron a empeorar las de inflación y actividad.

El dato positivo está vinculado al déficit primario: como ya había pasado en la anterior EMEC, los analistas creen que el Gobierno cerrará el 2019 cumpliendo su objetivo de déficit cero, o muy cerca de cumplirlo.

Dólar

En la encuesta de octubre, en la que participaron nueve centros de investigación económica que respondieron hasta el viernes 19, los analistas proyectaron (según la mediana, el valor que divide en dos partes iguales al conjunto de respuestas) que el dólar terminará este año a $ 43,25.

Mirá también Oficializan la designación de Miguel Braun como viceministro de Hacienda La designación se publicó hoy en el Boletín Oficial. Ocupó hasta principios de octubre el cargo de secretario de Comercio, en la cartera de Producción y Trabajo.

Son 25 centavos menos que los que marcaba la mediana de la encuesta de septiembre, lo que podría ser efecto de las últimas semanas de calma cambiaria.

El dólar esperado para fin de 2018 estuvo en $ 23 o menos hasta abril; desde entonces comenzó a subir hasta que saltó de $ 33,25 a $ 43,5 entre agosto y septiembre, en medio de la última corrida cambiaria de lo que va del año.

Para fin de 2019, los analistas esperan (siempre según la mediana) un dólar a $ 51,31, ligeramente por encima de los $ 50 que proyectaban un mes atrás.

Inflación

Mientras que las expectativas del dólar se amesetaron, las de inflación volvieron a subir, de la mano de los pésimos datos que dejó el Indec sobre la evolución de precios minoristas y mayoristas en agosto y, en especial, en septiembre y de los malos pronósticos para octubre.

La última Emec proyecta una inflación interanual del 48% para diciembre de este año (en septiembre el pronóstico era cuatro puntos porcentuales más bajo y en agosto, de “apenas” el 33,9%).

La expectativa para el año que viene también empeoró, desde el 26% esperado en agosto al 28% proyectado ahora.

Tasas

En la encuesta de octubre, los participantes manifestaron en promedio que el esperan que la tasa de las Letras de Liquidez (Leliq) terminen el año en un 68,5% nominal anual, en niveles bastante cercanos a los actuales.

En cuanto a los depósitos, creen que los plazos fijos pagarán en diciembre una TNA del 44,63% y la Badlar, del 50%. Teniendo en cuenta que eso se compara contra la inflación proyectada y no sobre la interanual acumulada, siguen siendo tasas positivas.

Las proyecciones en torno a las reservas del Banco Central se mantienen relativamente estables en u$s 55.000 millones.

Actividad y Balanza Comercial

Si bien los datos más recientes de la balanza comercial comenzaron a mostrar un superávit impulsado por la devaluación (no por mayores exportaciones, que aún caen, sino por el desplome de las importaciones), en los pronósticos para todo el año siguen pesando los déficits que se registraron durante los meses previos.

La Emec de octubre proyecta que el año terminará con exportaciones por u$s 61.289 millones e importaciones por u$s 67.028 millones, lo que da un rojo de u$s 5739 millones (hasta abril, el déficit comercial proyectado superaba los u$s 10.000 millones).

Las expectativas sobre la actividad económica, mientras, siguen empeorando: desde el crecimiento en torno al 2,5% esperado para este año y al 3% para 2019 que proyectaban en el primer trimestre, el optimismo inicial desapareció a un punto tal que ahora los analistas esperan que el PBI se contraiga un 2,5% en 2018 y un 1,2% en 2019.

Recaudación y déficit

En buena parte atada a la inflación, que la incrementa nominalmente, la recaudación que los centros de análisis creen que tendrá el Tesoro a lo largo de este año ya llega a los $ 3,42 billones.

En cuanto al equilibrio en las cuentas públicas, si bien las expectativas con respecto al resultado fiscal primario de este año vienen estancadas entre el 2,55% y el 2,7% desde mayo (este mes la proyección fue de un 2,6%), los analistas ratificaron su convencimiento de que el Gobierno seguirá ajustando para lograr el año que viene el déficit cero.

En cuanto al desempleo, la EMEC volvió a consultar por el porcentaje esperado para el último trimestre de este año: según la mediana de respuestas, se ubicaría ligeramente por debajo del 10%.

Qué es la EMEC

La Encuesta de Expectativas Macroeconómicas El Cronista (EMEC) se realiza una vez por mes desde junio de 2016 entre varios de los más destacados analistas del mercado, incluyendo bancos, consultoras, centros de investigación y asesores de inversión, a quienes se les pide que respondan un formulario con una treintena de preguntas sobre 12 variables clave de la macroeconomía y las finanzas nacionales.

En la encuesta de noviembre participaron (por orden alfabético): el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, el Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación, Ecolatina, EconViews, la Fundación Capital, la Fundación Libertad y Progreso, el IARAF, M&F Consultora y OJF & Asociados.