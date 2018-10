Por devaluación y recesión, tras 20 meses volvió el superávit comercial

Finalmente, la fuerte devaluación que registró el peso desde el pasado 24 de abril empezó a impactar favorablemente en las cuentas externas. Luego de veinte meses consecutivos con números en rojo, la balanza comercial terminó septiembre con un superávit de u$s 314 millones.

Con exportaciones por u$s 5013 millones e importaciones que alcanzaron los u$s 4699 millones, el análisis fino deja aún mucha tela para cortar. El dato más relevante es que el superávit comercial se logró por el desplome de las importaciones, que se contrajeron 21,2% comparado con septiembre de 2017.

Teniendo en cuenta la composición del intercambio comercial argentino, esto se explica por la aguda recesión y la menor demanda de insumos y bienes intermedios con destino a la producción, y también por la devaluación del peso, que "encareció" los bienes importados.

Las exportaciones, por su parte, cayeron 4,8% en términos interanuales el mes pasado, con precios que crecieron 7,8% pero cantidades que mostraron una baja del orden del 11,2% interanual. En términos desestacionalizados contra el mes anterior, las exportaciones bajaron 0,2%.

"Las exportaciones no se recuperan, es cierto que influyó mucho la sequía pero aun en productos industriales que no depende de eso, tuvieron una performance débil", aseguró Marcelo Elizondo, director general de la consultora DNI. En su opinión, esto muestra que "además de un tipo de cambio favorable se necesita estabilidad, previsibilidad, simplicidad en el ambiente de negocios, cosas que no ocurren".

En el desagregado por grandes rubros, los productos primarios reflejaron una caída de 32,3%, mientras que las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) subieron 1,2% y las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) mostraron un retroceso de 4,0%. Se destaca, en tanto, el fuerte salto de 122,2% que registraron las exportaciones de combustibles y energía.

Perspectivas

En el acumulado de los primeros nueve meses del año, el déficit comercial llegó a u$s 6453 millones. Para el último trimestre de 2018 se proyecta saldos positivos en la balanza comercial, que sin embargo, no logrará revertir el rojo del año, que tendría un piso de u$s 5000 millones.

"Proyectamos que las exportaciones cerrarían 2018 con un crecimiento en torno al 3% interanual, mientras que las importaciones cederían levemente en comparación a 2017 (1% de caída)", señala un informe de Ecolatina. Así, el año "cerraría con un déficit comercial de bienes en torno a u$s 5500 millones", un avance respecto de 2017 cuando el rojo alcanzó u$s 8.300 millones.

Desde ACM apuntan que "la apreciación real que pueda surgir en lo que resta del año, puede disminuir la mayor competitividad precio lograda en los últimos meses, debido a altos registros de inflación para lo que resta del 2018 y un tipo de cambio que, por ahora, no continúa su marcha ascendente". Con esto, estiman que el déficit comercial se acerque a los u$s 6000 millones.

"Para los próximos meses - señala la consultora LCG- esperamos una dinámica similar a la de septiembre. El saldo comercial será más favorable aunque estará muy lejos de revertir el saldo acumulado en 9 meses y, además, seguirá más vinculado al efecto recesivo que a un escenario virtuoso de suba de exportaciones".

Las buenas noticias llegarían en 2019, con el rebote de las exportaciones primarias tras la sequía, que aportarían entre u$s 6000 y 7000 millones.