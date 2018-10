Recién este mes la tasa más alta del mundo le va a ganar a la inflación

Este mes la tasa de política monetaria más alta del mundo tiene chances de ganarle a la inflación por primera vez desde agosto. A pesar de que el ex presidente del Banco Central (BCRA) la subió hasta 60% y su sucesor en el cargo Guido Sandleris dejó que se moviera hasta casi el 72% anual el rendimiento que ofrece la autoridad monetaria no siempre le gana a la inflación. De hecho, quedó por debajo del 6,5% al que se movieron los precios en septiembre. La tasa de Leliq, sin embargo, sólo está disponible para bancos, con lo que las que perciben empresas e individuos vía plazos fijos viene perdiendo frente a la inflación al menos desde junio.

La tasa real positiva, una tasa de interés que arroje rendimientos por encima del ritmo de avance del nivel general de precios, es difícil de encontrar para los ahorristas argentinos. Y eso a pesar de que el país tiene la tasa nominal de referencia más alta del mundo, en torno al 72%, muy lejos del segundo puesto de Turquía, que llega al 24%.

Los bancos, que pueden operar la tasa de referencia, apenas podrán encontrarla este mes si las proyecciones -pesimistas y todo- de inflación de octubre se confirman y quedan por debajo del 6,1% mensual que pagan las Letras de Liquidez del BCRA.

En el último relevamiento del BCRA, las previsiones para octubre estaban en el 4%, pero los analistas corrigieron al alza esa estimación. El Estudio EcoGo, por caso, prevé 5,7% de inflación para este mes, mientras que Elypsis la calcula en 5,5%.

Pero la Leliq es la punta del iceberg. A la hora de colocar depósitos, las empresas e individuos tienen que caminar mucho para encontrar rendimientos que -al menos- protejan el valor de los ahorros.

Entre los depositantes mayoristas, la última vez que la tasa promedio mensual le ganó a la inflación fue en mayo. La tasa TM20, para depósitos de más de $ 20 millones, llegó al 2,48% efectivo mensual en ese mes, frente a una inflación oficial del 2,1% en el período. Lo mismo pasa con la tasa Badlar bancos privados, que rindió 2,35% efectivo mensual en el mismo mes.

Si se busca entre los depósitos minoristas, la tasa mensual promedio de plazos fijos de menos de $ 100.000 que publica el BCRA, hay que remontarse a noviembre del año pasado para encontrar un mes en el que los depósitos no perdieron valor frente a los precios. Ese mes el registro de inflación nacional del Indec fue de 1,4%, mientras que los plazos fijos minoristas anotaron un rendimiento del 1,63% efectivo en el mismo período.

"No hay demanda especulativa de pesos que se banque tasas negativas por mucho tiempo, por eso es que el 90% de los depósitos en pesos son a menos de 60 días de plazo y depósitos de apenas el 15% del PBI, el ahorro de largo plazo va a dólares", dijo Gabriel Caamaño de Consultora Ledesma. "Aún así, no alcanza con tasas reales, las tuvimos con las Lebac y no sirvió porque el esquema macro no fue sustentable", agregó.

Hacia adelante

A la hora de alterar decisiones a futuro, al BCRA le interesa más que la tasa esté por encima de la inflación esperada que el resultado que haya obtenido en el pasado. En su presentación del Informe de Política Monetaria del lunes, Sandleris dijo que "se está cumpliendo el objetivo de que las altas tasas de las Leliq se fueran trasladando a la tasa de captación de depósitos a plazo fijo". Reemplazar las Lebac por Leliq, que sólo pueden ser operadas por bancos, busca ese fin: que los ahorristas perciban tasas más altas en sus bancos en lugar de ir a letras del BCRA.

Pero si bien los rendimientos de los depósitos subieron se van a necesitar subas aún mayores -o registros de inflación mucho menores- para que el plazo fijo le gane a la inflación.

Al menos en octubre, el promedio de rendimiento mensual de plazos fijos minoristas es de 3,5%, mientras que los de más de $ 20 millones promedian 4,4%, todos por debajo de las previsiones de inflación.