Bolsonaristas quieren restringir el ingreso de migrantes venezolanos

Seguidores del ultraderechista Jair Bolsonaro comparten actualmente y de forma masiva imágenes de supermercados vacíos y de represión policial en Caracas, mientras afirman que la "venezolanización" de Brasil será ineludible si Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores (PT), gana las elecciones presidenciales del domingo.

Aunque la advertencia de una "venezolanización" -en referencia a la actual crisis humanitaria en el país petrolero- ya influyó en varias elecciones de la región, nunca antes tuvo tanto peso en Brasil. Las búsquedas por "Venezuela" en Google alcanzaron en octubre su pico más alto desde 2004.

"Las personas obviamente tienen una noción muy vaga de lo que ocurre en Venezuela. Como Cuba antes, con la crisis de los refugiados, se convirtió en una especie de símbolo de la narrativa de los supuestos peligros de un gobierno de izquierda", evaluó Oliver Stuenkel, profesor de Relaciones Internacionales de la Fundación Getúlio Vargas.

A eso se sumó el ingreso de venezolanos a Brasil por el estado de Roraima que aumentó este 2018 hasta un estallido social en agosto cuando los lugareños atacaron y quemaron tiendas de campaña de los inmigrantes, lo cual provocó la huida de al menos 1200 venezolanos.

Stuenkel evaluó que fue un error del PT mantener ese apoyo desde el punto de vista electoral, "porque el elector brasileño tiene una imagen muy negativa de Venezuela".

Paradójicamente, y pese a que políticos afines a Bolsonaro quieren restringirles el ingreso a los migrantes venezolanos, muchos de ellos manifiestan un rechazo explícito al PT por su cercanía con el ex presidente venezolano Hugo Chávez y el actual Nicolás Maduro.

"Escenas de holocausto en Venezuela, régimen apoyado por Haddad y por el PT, es eso que ellos quieren implantar aquí", sostuvo uno de los grupos de seguidores de Bolsonaro en Whatsapp, en referencia a un video donde hombres esqueléticos piden medicinas, con una bandera de Venezuela de fondo.

Días atrás, la coalición de Haddad pidió que la Policía Federal investigue la campaña del PSL por supuesta difusión de noticias falsas durante el proceso electoral, al afirmar que son "sistematizadas" y que la candidatura de Bolsonaro "sacaría provecho de esas mentiras diseminadas".

Aunque no se desmarcó claramente, en agosto Haddad afirmó que Venezuela no puede ser caracterizada como una democracia por vivir un conflicto interno y que, si fuese electo, no se alinearía con regímenes autoritarios.