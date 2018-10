Desde el Agro, el gas y las telcos buscan emitir deuda en el exterior por u$s 1000 millones

Los más renombrados estudios de abogados de la City especializados en mercado de capitales ya empezaron a trabajar en los prospectos de grandes compañías de agro, gas, telecomunicaciones y de la industria financiera para poder salir a emitir deuda en el exterior por un total que podría alcanzar los u$s 1000 millones.

Al menos, hay una 'blue chip argentina' (compañía de gran envergadura, que tienen trayectoria en grandes emisiones en el mercado) en cada uno de estos sectores que podría emitir no menos de u$s 100 millones y difícilmente más de u$s 300 millones.

Por lo tanto, tomando que cada una emita por u$s 250 millones y sean sólo una empresa de cada uno de estas cuatro industrias, se llegaría a la cifra de los u$s 1000 millones, que se utilizarán en algunos casos para refinanciación de deuda y en otros para proyectos de inversión.

Quieren seguir el 'efecto Irízar', como denominan en la jerga financiera al Banco Ciudad, que fue el primero en salir a emitir y descongeló el mercado de deuda.

Se viene hablando de una potencial ventana en el mercado internacional durante las próximas tres semanas. Son varios los emisores que están actualizando los papeles ante la Comisión Nacional de Valores y publicando los prospectos, de modo de tener todo listo en caso de poder hacerlo.

El tema es la tasa a convalidar: mientras antes se miraba mucho el 7% anual de interés, ahora se habla más del 8%. "El 'go o no go' se definirá en la próxima semana", advierte un conocedor de la materia, con varios 'deals' en su haber. Reconoce que no sólo Argentina ha estado más lento en materia de emisiones en los últimos seis meses, sino también ocurrió lo mismo en la región.

Ahora volvió el apetito por compañías y de 'emerging markets' pero habrá que ver a qué tasa, ya que nadie puede convalidar un interés de dos dígitos. Para lograrlo hace falta que transcurran semanas de cierta estabilidad, que no haya turbulencias en materia de tipo de cambio.

Pero la oportunidad son las próximas tres semanas, porque el 11 de noviembre deben publicarse los resultados del tercer trimestre, que cerró el 30 de septiembre, pero hay 42 días más para hacerlo. Y el prospecto de emisión debería estar incluido en ese documento. De lo contrario, habría que esperar hasta diciembre.

El puntapié inicial lo dio el Banco Ciudad, al ser la primera emisión de una entidad financiera desde abril, sumado al caracter del emisor, un monto de emisión de $ 3000 millones, y el componente de UVA, hicieron de esta emisión una operación interesante.

En la City esperan que la emisión de Banco Ciudad represente un primer paso en el regreso de las compañías argentinas al mercado de capitales, como importante fuente de financiamiento. Para eso todavía habrá que confirmar si existe una ventana de mercado real, a un costo razonable, local o internacionalmente. Además, habrá que definir cuál es el timing apropiado, dado que, adicionalmente a las condiciones de mercado, en tres semanas las emisoras publicarán sus números del tercer trimestre, y eso implicará tener que volver a actualizar prospectos y obtener autorizaciones de la CNV para estar listas para emitir.