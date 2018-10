Esteban Bullrich, sobre la misa de Luján: "Fue un modo de proteger a los corruptos"

El senador nacional por Cambiemos, Esteban Bullrich, criticó la misa realizada el sábado pasado en Luján, con la presencia de todo el arco sindicalista y dirigentes del peronismo.

"Me cayó mal (la misa). Todos tenemos que ser conscientes del momento que estamos viviendo, porque la responsabilidad que tenemos es mayor que la del común, porque somos dirigentes, tenemos que dirigir, indicar hacia dónde queremos ir, y me parece que la protección de corruptos no va en ese camino", aseguró el legislador, conocido por su cercanía con el papa Francisco, en diálogo con La Red.

Repreguntado sobre su afirmación, el ex ministro de Educación insistió: "Sí, fue un modo de proteger a los corruptos. Me refiero a los corruptos que les robaron a los argentinos. La gente no la está pasando bien y parte de no pasarla bien es ver que la Justicia actúe con Justicia y que los que robaron estén presos".

De acuerdo a la mirada de Bullrich, en la misa organizada por el arzobispo de Luján se trató de "poner en víctima a gente que no la es". Además, el legislador puso de manifiesto que hubo listas de personas que podían asistir y otras que no.

Vale recordar que el sábado pasado, dirigentes del Frente Sindical para el Modelo Nacional, encabezados por Hugo Moyano, realizaron una movilización a la Basílica de Luján que concluyó con una misa ecuménica para pedir "paz, pan y trabajo".

En el evento coincidieron sindicalistas y dirigentes del PJ, principalmente intendentes.

Cercanía con Francisco

La opinión de Esteban Bullrich no es una más. El senador una relación fluida con el papa Francisco, quien quedó en medio de la polémica tras los dichos de Pablo Moyano que lo vincularon con la organización del evento.

El ex ministro despegó al Pontífice de la polémica. Dijo que la Iglesia es una organización "muy chata" donde los obispos tienen independencia de acción y de criterio. "No veo que haya existido algo más que eso", analizó.

Ayer, distintos referentes políticos y eclesiásticos, entre ellos el obispo Agustín Radrizzani, aseguraron que el Vaticano no estuvo detrás de la organización de la celebración católica.