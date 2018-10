En la City esperan que la tasa de referencia baje a 65% para fin de año

Con la llegada de Guido Sandleris a la presidencia del Banco Central (BCRA), la tasa de referencia del mercado dejó de ser determinada por el comité de política monetaria de la entidad y pasó a ser la que resulta del promedio de tasa operado en Letras de Liquidez o Leliq (letras del BCRA a 7 días). De esta manera, ya no queda fija según cada reunión, sino que se pacta día a día, según lo que se negocia en el mercado.

De hecho, ayer Sandleris ofreció una conferencia de prensa para presentar el Informe de Política Monetaria de octubre, de la cual no se esperaba información sobre tasas. La que se toma como referencia es la última tasa promedio que resulta de la licitación de las Leliq. Ayer quedó en 71,73%, muy por encima del 27,25% que llegó a fijarse en enero. En la City creen que para fin de año puede llegar a 65%.

Las Leliq nacieron en enero para ser negociadas exclusivamente por los bancos con el fin de influir sobre la liquidez de las entidades y desincentivar la inversión en Lebac. A diferencia de las Lebac, que se emiten una sola vez al mes y se extinguirán en diciembre, las Leliq se licitan diariamente.

Matías Rajnerman, coordinador de análisis económico de Ecolatina, aclaró que el número que proyectan es un promedio mensual, no el día a día. Dicho esto, comentó: "Lo que vemos es que en octubre podría estar debajo de 70%, dependiendo de lo que pase con las Lebac y los pesos que sobren. De todas formas, que empiece con 6 o con 7 es algo sólo psicológico, pero no un cambio sustancial". En cuanto a noviembre, sostuvo que en Ecolatina ven "una pequeña relajación pero no sustancial", mientras que para diciembre prevén "una baja más profunda", porque por un lado hay menos vencimientos de Lebac y menos pesos sobrantes, a lo que se suma el ajuste estacional, lo que le va a permitir al Central relajar la política. "Arriba de 65% es un piso para fin de año. Y creemos que en el primer trimestre de 2019 todavía estará arriba de 60%", resumió Rajnerman.

"Nosotros proyectamos la tasa de política haciendo máximo en estos días en 75% y bajando a partir de noviembre. Estimamos que a fin de este año la tasa va a estar en 65%, un camino descendente que seguiría al menos hasta marzo 2019. Obviamente que esto es en el escenario en el que la estabilidad cambiaria se mantiene", dijo el director ejecutivo de Enconviews, Miguel Zielonka.

A su vez, el experto indicó que "la evaluación tiene que ver con la evolución más reciente de las variables y la definición de un escenario base de mayor probabilidad". En esa línea, sostuvo que "hay 80% de probabilidad que el dólar vaya al piso de la banda" y que en ese escenario "el BCRA puede comprar reservas y bajar la tasa gradualmente a partir de noviembre".

Por su parte, el director de Eco Go, Federico Furiase, también habló de un 65% para diciembre. "Hay que tener en cuenta que ahora estamos en un régimen de control de base monetaria y la tasa se vuelve endógena y con mayor volatilidad que en régimen de metas de inflación, con lo cual las proyecciones de tasa hay que entenderlas con estas limitaciones", advirtió.

No obstante, Furiase cree que con el dólar estabilizado cerca de la banda inferior, el aumento estacional del 6% en la base monetaria en diciembre (que le permitirá al BCRA expandir con menos stock de Lebac) y las expectativas de inflación empezando a bajar tras el shock, Sandleris va a tener margen para cumplir con el programa monetario bajando gradualmente las tasas con bancos.