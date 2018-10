Faurie gestiona la primera visita de un líder británico a Buenos Aires

El Gobierno acelera aún más en su estrategia de "desarrollar lazos más cercanos" con Gran Bretaña, cuando viaje hoy el canciller Jorge Faurie a Londres y arregle los detalles de las primera visita de un primer ministro británico a Buenos Aires. En esa ciudad, también mostrará el perfil pro-globalización de Cambiemos al participar de la conferencia del think thank especializado en relaciones internacionales, Chatham House, donde ya departió el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en junio, y que fue una de las entidades protagonistas de los encuentros del T20, en Buenos Aires.

La presidencia del G20 acercó más a la Casa Rosada con sus pares de otros países. Pero la cumbre del foro global generará un momento histórico en las relaciones bilaterales con Gran Bretaña, a 36 años de la guerra de Malvinas. Es que por primera vez en la historia un líder británico aterrizará en Buenos Aires. Será cuando la Primera Ministra, Theresa May, participe el próximo 30 de noviembre en la Cumbre de Líderes del G20. Hasta entonces, la única visita de un líder británico había sido la del laborista Tony Blair en 2001, cuando se entrevistó con Fernando de la Rúa, en Misiones. Justamente, para preparar esta visita, Faurié se entrevistará mañana con su flamante par, Jeremy Hunt.

Pero también la presidencia del G20 aceitó los lazos del Gobierno con actores no estatales como los organismos financieros (FMI, por ejemplo), así como think tanks y medios leídos a nivel global, como The Economist o Financial Times. El vínculo con Chatham House es un claro ejemplo. Allí Faurie departirá este jueves y responderá preguntas en el encuentro "Latin America 2018: Leadership, Governance and Pathways to Economic Progress". Argentina tendrá un rol protagónico en esa conferencia por la presidencia del G20. De hecho, es el único funcionario de semejante rango que represente a la región.

Faurie hablará justo después del secretario de Estado británico responsable de Europa y América, Alan Duncan, quien firmó la declaración conjunta en septiembre de 2016 con la ex ministra, Susana Malcorra. Allí, ambas naciones "se comprometieron a poner énfasis en la agenda positiva", a modo de avanzar con temas comerciales, institucionales y hasta culturales, por fuera del conflicto de Malvinas. En esta conferencia, Faurie y Duncan tendrán un breve momento para hablar sobre las relaciones comerciales, en pleno proceso del Brexit británico, así como del proceso de reconocimiento de soldados caídos en Malvinas. De hecho, los dos países van a encabezar el próximo 21 de noviembre una sesión en el Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra, sobre cómo llevan adelante esta tarea.

El canciller también departirá ante otros actores de peso de organismos no estatales. Por ejemplo, el presidente ejecutivo de CAF (Banco de Desarrollo de América Latina), Luis Carranza Ugarte, así como la referente regional de Latinoamérica para The Economist, Fiona Mackie. De hecho, el canciller prepara dar entrevistas a medios británicos.

La presidencia del G20 generó el vínculo entre el gobierno de Macri y este influyente think tank británico. Allí estuvo Marcos Peña, cuando viajó a Londres en junio, y planteó que Argentina es un "museo de egomaníacos", así como que el acuerdo con el FMI no afectaría el crecimiento económico del país. Esa fue una de las tantas visitas que hicieron los funcionarios nacionales a Londres desde que Macri llegó al poder en diciembre de 2015. Por su parte, Chatham tuvo un rol preponderante en los encuentros del T20, a tal punto que la especialista en temas de género, Margo Thomas, compartió el cierre de este evento con Peña.