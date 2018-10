Migración: Trump recortará ayuda a Guatemala, Honduras y El Salvador

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció que comenzará a "recortar o reducir sustancialmente" la "enorme ayuda exterior" que Washington suministra de manera "rutinaria" a Guatemala, Honduras y El Salvador por no haber "impedido" la salida de una caravana de inmigrantes que tiene por destino al país norteamericano.

Según el Departamento de Estado, en el año fiscal 2018 EE.UU. entregó u$s 84 millones en asistencia extranjera a Guatemala, u$s 58 millones a Honduras y u$s 51 millones a El Salvador. Trump también acusó a las autoridades de México por ser "incapaces de detener" la caravana de inmigrantes y aseguró que ha alertado a las Fuerzas Armadas al tratarse de "una emergencia nacional".

La caravana de migrantes hondureños que se dirige a la frontera con Estados Unidos llegó el domingo a la ciudad mexicana de Tapachula, mientras las autoridades de migración les instan a regularizar su estatus legal.

El objetivo de la caravana es alcanzar la frontera de México con EE.UU., un recorrido de 2000 kilómetros hacia el noreste. El Gobierno de México confirmó que unos 4500 migrantes llegaron a su frontera sur.