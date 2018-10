Curva de rendimiento bonos Tesoro EE.UU. se aplana antes de subastas

La curva de rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense se aplanó hoy hasta tocar su punto más bajo en más de dos semanas, previo a las subastas que tiene programadas para esta semana el Departamento del Tesoro por 108.000 millones de dólares.



Las ventas de deuda incluyen u$s 38.000 millones en notas a 2 años el martes, u$s 39.000 millones en notas a 5 años el miércoles y u$s 31.000 millones.



El retorno del papel a 2 años subió a su nivel más fuerte en 10 años mientras los inversores se preparaban para las subastas y ante expectativas de que la Reserva Federal mantendrá su ciclo de alza a las tasas de interés.



“A rendimientos más altos, la deuda debería ser atractiva”, afirmó Ian Lyngen, jefe de estrategia de BMO Capital Markets.



Los operadores en Wall Street estuvieron absorbiendo la mayor oferta en deuda gubernamental de las últimas subastas, en la medida que los inversores extranjeros reducen sus compras. Lyngen destacó que vio una demanda sólida entre los fondos mutuos y gerentes de carteras de bancos.



La curva de rendimiento entre las notas a 2 y 10 años era de 27 puntos básicos, el nivel más plano -menor diferencial- desde el 3 de octubre.



El retorno del papel a 10 años subió en la madrugada ante un mayor interés por el riesgo. Las bolsas mundiales subieron tras noticias positivas desde Italia y en línea con el avance en Asia, aunque esa alza fue contrarrestada por reportes sobre las dificultades de las negociaciones del Brexit.



Esta semana, la atención del mercado estará en la publicación el viernes de la primera lectura del producto interno bruto de Estados Unidos para el tercer trimestre.