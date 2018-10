Domínguez desmintió a Moyano: “El Papa Francisco no tuvo nada que ver con la misa en Luján"

El dirigente peronista de la provincia de Buenos Aires y actual abogado de Smata, Julián Domínguez aseguró hoy que el Papa Francisco “no tuvo nada que ver” con la misa del pasado día 20 de octubre en Luján. De esta manera desestimó los dichos del líder camionero Pablo Moyano que había asegurado que el acto había contado con la venia del Sumo Pontífice.

“El secretario general de Smata, Ricardo Pignanelli, y los secretarios que integran esta corriente del frente sindical para el modelo nacional, me encargaron hacer las gestiones para la solicitud de la misa del pasado día 20 de octubre en Luján”, detalló Domínguez esta mañana al comenzar la entrevista en radio La Red.

“Lo que quiero dejar en claro es que fue una misa con una acción ecuménica. Todas las demás construcciones, son construcciones periodísticas de una riqueza en la imaginación ilimitada”, indicó el dirigente peronista.

“El principal problema que tenemos es la cantidad de información y la dificultad de diferenciar entre los importante y lo secundario. Fue una misa. La predicación de la homilía y las oraciones no es otra cosa que la doctrina social de la Iglesia que es anterior al Papa Francisco. Todo lo demás fue construcción periodística”, insistió.

En ese sentido, Domínguez, destacó que “de esta misa participaron tanto gente evangélica, como los Moyano, como dirigentes laicistas y algunos agnósticos y un hombre relacionado a la Doctrina del Papa Francisco, como es Aldo Pignanelli. En ese universo fue solicitada la misa por la paz, por el pan y por el trabajo”.

“Por supuesto que el Papa es la doctrina central de la Iglesia y la promoción de una mirada Latinoamericana, mercosureña y argentina. Pero no tiene nada que ver el Papa”, aseguró el dirigente peronista.

Al ser consultado puntualmente sobre si el líder camionero Pablo Moyano se ‘había ido de boca’ al decir que la venia de la misa la había dado el Papa Francisco, Domínguez dijo: “Es que el pensamiento argentino es el pensamiento de Francisco. Yo no sé en que contexto Moyano lo dijo y como lo dijo, ahora la verdad es que Francisco no tuvo nada que ver con la organización de esto y hace mucho tiempo que no tengo relación con él‘.

“Fue por pedido nuestro, no fue una promoción de una parte del episcopado, ni nada por el estilo”, resaltó.

“La misa la pidieron los dirigentes sindicales, no es que la Iglesia dijo vengan que voy a hacer una misa. La promovieron ellos y me delegaron la responsabilidad de las 70 organizaciones”, volvió a aclarar.

“Quiero creer por un momento y tener un sueño de que todo fue por un acto de buena fe. Que fue una participación del pueblo pidiendo por la paz, pan y trabajo”, concluyó.