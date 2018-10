Reseña de Jurisprudencia Tributaria

JURISPRUDENCIA DE LA CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL

1. Procedimiento. Tributo retenido sobre indemnización por despido. Procede su restitución. Confiscatoriedad de la tasa de interés aplicada.

Causa: "Driollet, Laspiur Rogelio C/EN-AFIP", Sala V, 12.12.17.

El juez de primera instancia hizo lugar parcialmente a la demanda y ordenó que se le restituyeran al contribuyente las sumas que le habían sido retenidas por su empleador, la empresa Y.P.F. S.A., en concepto de Impuesto a las Ganancias, sobre algunos de los rubros pagados como indemnización por despido sin causa, y rechazó el planteo de inconstitucionalidad del artículo 4° de la Resolución N° 314/04 del Ministerio de Economía y Producción, en la que se establecía la tasa de interés a los fines de la devolución de los importes indebidamente retenidos.

Para decidir así y, en cuanto aquí interesa, dicho magistrado rechazó el planteo de inconstitucionalidad aludido señalando esencialmente que en la medida que el apelante no había cuestionado concretamente la constitucionalidad del artículo 179 de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998), no cabía admitir este planteo toda vez que se trataba de una resolución que constituía una reglamentación propia de las leyes fiscales.

Tal aspecto del decisorio fue apelado por la parte actora al manifestar que: a) La tasa de interés del 0,5%, prevista en dicho artículo 4°, era claramente insuficiente para mantener constante el valor del capital reconocido en la sentencia debido a la altísima inflación experimentada desde el año 2011; b) Valía decir, desde el momento del cese de la relación laboral, hasta el pago del importe objeto del juicio de repetición; c) máxime debido a la naturaleza alimentaria de los conceptos sobre los que se había practicado la retención; y d) por ello, consideraba que el 0,50% mensual (6% anual) resultaba confiscatorio.

Por su lado, la Cámara estableció en su fallo que: a) En el artículo 179 de la Ley N° 11.683 no se establecía la tasa de interés aplicable respecto de los casos de repetición de tributos ni se delegaba expresamente la facultad de fijarlos a la Secretaría de Hacienda; b) Los cambios en las condiciones económicas habían sido probados por el contribuyente y ellos evidenciaban que ya no se daban las condiciones tenidas en cuenta en el momento de ser dictada la Resolución N° 314/04 del Ministerio de Economía y Producción para aplicar las tasas de interés previstas en su artículo 4°; c) El apelante había demostrado el perjuicio derivado de la aplicación de las tasas fijadas en la resolución administrativa impugnada, a partir de la demostración que surgía de comparar el resultado final al que se arribaba por la aplicación integral de la norma reglamentaria cuestionada -desde el mismo origen de la deuda-, en relación a aquél que resultaría en caso de aplicar el mecanismo propuesto como adecuado, en los términos requeridos por la Corte en los precedentes de Fallos 307:531 y 1656; d) Se trataba de tributos retenidos sobre la indemnización por despido, que tenía por finalidad proveer al sustento del trabajador y el amparo inmediato de la situación en la que quedaba en el momento de cesar la relación laboral, cuyo monto debía ser justo y adecuado, y no podía ser disminuido sin fundamento legal expreso; e) La tasa de interés concretamente aplicada en las circunstancias del caso privaba al interesado de toda la renta o retribución por la privación de su capital y al fijarla en 0,5% mensual el deudor se eximía a sí mismo por las consecuencias de la demora; f) El supuesto de confiscatoriedad se daba tanto cuando el deudor estaba obligado a pagar una tasa desproporcionadamente alta como cuando el acreedor recibía una tasa exageradamente baja, porque en ambos casos se afectaba el derecho de propiedad; g) Por tales motivos, correspondía declarar la inconstitucionalidad de la tasa prevista en el aludido artículo 4° y declarar aplicable la tasa de interés prevista en la Comunicación 14.290 del Banco Central de la República Argentina que, como regla, era la aplicable a los supuestos en que el Estado Nacional incurría en mora; h) En consecuencia, y de conformidad con lo establecido en el artículo 622 del Código Civil, y, asimismo, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 768 inciso "c" del actual Código Civil y Comercial, correspondía fijar como tasa de interés aplicable respecto de las sumas reconocidas a favor del contribuyente, la pasiva promedio a la que se refería la Comunicación 14.290 del Banco Central de la República Argentina (conf. artículo 10 del Decreto N° 941/91 del PEN); e i) Finalmente, cabía ordenar la remisión de las actuaciones al organismo competente a fin de hacerle saber lo resuelto y, en caso de estimarlo conveniente, para que dictase una nueva resolución administrativa en la que se fijara una tasa de interés razonable para los supuestos de repetición de tributos, de acuerdo con las pautas fijadas en este decisorio.

Consecuentemente, la Cámara revocó la sentencia apelada sobre el particular y, ergo, se hizo lugar a la postura del contribuyente respecto a la tasa de interés aplicable al caso.

2. Procedimiento. Acción de amparo promovida por la contribuyente a fin de que se la habilitara a adherirse nuevamente al Monotributo en función del dictado de la Ley N° 27.346. Su rechazo.

Causa: "Martínez Araoz, Victoria de los Milagros C/EN-AFIP-DGI S/Amparo Ley 16.986", Sala V, 5.4.18.

La actora promovió acción de amparo a fin de que se ordenase a la AFIP cumplir con lo dispuesto por el artículo 4° de la Ley N° 27.346, haciendo cesar en forma inmediata la restricción existente en el perfil de su sitio web y, de esa manera, hacer efectivo el derecho otorgado por la referida ley, que habilitaba a los contribuyentes que hubiesen sido excluidos de pleno derecho, a volver a adherirse al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, sin esperar el plazo de tres años que determinaba el artículo 19 del Anexo de la Ley N° 24.977.

A tales efectos, exponía la contribuyente en su acción que: a) Se había dispuesto su exclusión de pleno derecho del Régimen Simplificado desde el 30.6.14, por la causal prevista en el artículo 20 inciso "e" de la Ley N° 26.565, siendo notificada de dicha resolución en fecha 24.10.16; b) A partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 27.346 (1.1.17), había nacido su derecho a volver a adherirse al Régimen Simplificado conforme lo disponía su artículo 4°, sin tener que aguardar el plazo de tres años previsto en la Ley N° 24.977; c) En tal sentido, con fecha 10.1.17 había formulado ante la demandada su expresa voluntad de acceder al beneficio y de reincorporarse al aludido Régimen, y la AFIP mediante un mensaje informativo en su sitio web le comunicaba que para poder reingresar al Régimen debían transcurrir tres años calendarios desde su exclusión; y d) El comportamiento material del organismo recaudador que se configuraba a través del hecho informativo que restringía e impedía hacer efectivo su derecho a volver a adherirse al Régimen, no sólo no poseía habilitación legal a partir de la sanción de la Ley N° 27.346 sino que resultaba de un obrar ilícito y arbitrario, y configuraba una vía de hecho de la Administración, lesiva de sus derechos y garantías constitucionales de defensa y al debido proceso adjetivo y de los principios de legalidad, razonabilidad y seguridad jurídica.

La señora jueza de primera instancia rechazó la acción de amparo promovida por la actora. Para así decidir, la jueza sostuvo que: a) La Ley N° 27.346 había introducido modificaciones al Régimen Simplificado, entre las cuales, en el artículo 4° disponía que los contribuyentes que hubieran quedado excluidos de pleno derecho, por aplicación de parámetros existentes con anterioridad a la vigencia de dicha norma y durante los doce meses inmediatos anteriores a su entrada en vigencia, podrían volver a adherirse al mismo, sin tener que aguardar el plazo mínimo de tres años previsto en la ley 24.977; b) La situación de la actora no encuadraba en la descripción de la norma citada, atento a que su exclusión había acaecido en el período 7/14, en que se había producido la causal de exclusión; c) Por lo tanto, no se observaban elementos de prueba que permitieran rebatir el criterio fiscal; y d) Teniendo en cuenta que las condiciones reguladas en el artículo 4° de la Ley N° 27.346 avalaban la conducta estatal, no cabía sino concluir que la resolución impugnada se ajustaba a derecho.

La parte actora apeló ese decisorio y, por su parte, la Cámara expuso en su sentencia que: a) La apelante no se hallaba comprendida entre los sujetos beneficiados por el artículo 4° de la Ley N° 27.346 pues la recurrente no resultaba excluida del Régimen Simplificado por parámetros existentes entre el 1.1.16 y el 31.12.16 sino por comprobaciones realizadas en el año 2014; b) Tal solución era la que se armonizaba con los términos expuestos en el artículo 7 de la R.G. (AFIP) 3982/17-E pues allí decía que los contribuyentes quedaban excluidos de pleno derecho por haberse verificado algunas de las causales establecidas en el citado artículo 20, no cuando adquiriese firmeza la resolución que la determinase; c) Por ello, la circunstancia de que la actora hubiera interpuesto recurso de apelación en los términos del artículo 74 del Decreto N° 1397/79 del PEN contra la resolución que había dispuesto su exclusión del Régimen Simplificado y que el mismo se resolviera en el año 2016, no modificaba la fecha en la que había operado la sanción (30.6.14), sino que se mantuvo en suspenso hasta su confirmación definitiva en sede administrativa; d) El rechazo formulado por la AFIP al pedido de la actora de volver a adherirse al Régimen Simplificado, en los términos del artículo 4° de la Ley N° 27.346, no aparecía como irrazonable e injustificado, sino más bien acorde a las normas legales imperantes y reglamentarias en la materia; y e) Ello, sin perjuicio de lo que correspondiera por aplicación del Régimen Simplificado y teniendo en cuenta el tiempo transcurrido.

De esta forma, la Cámara, por mayoría, confirmó la sentencia apelada y, consecuentemente, se rechazó la pretensión de la contribuyente.

3. Procedimiento. Medida cautelar solicitada por la AFIP. Inhibición general de bienes. Corresponde su levantamiento.

Causa: "AFIP-DGI C/Goldesten, Diego Gustavo S/Medida Cautelar AFIP", Sala I, 22.5.18.

El juez de primera instancia hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la AFIP en los términos del artículo 111 de la Ley N° 11.683 (t.o. 1998 y modif.) y dispuso, bajo responsabilidad del solicitante, la inhibición general de bienes del demandado en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal.

Para así decidir, dicho juez tuvo en consideración el certificado de deuda presunta acompañado por la actora, correspondiente al Impuesto a las ganancias y al Impuesto sobre los Bienes Personales, ambos gravámenes por el ejercicio 2006, y la manifestación del ejecutante en cuanto a que desconocía la existencia de bienes de titularidad del responsable.

El demandado apeló ese decisorio sosteniendo que: a) La cautela otorgada a favor de la AFIP resultaba improcedente, arbitraria y lesiva del derecho de propiedad, en tanto no se encontraban verificados los requisitos de verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora que debían reunir este tipo de medidas; b) Los gravámenes presuntamente adeudados habían sido intimados mediante sendas resoluciones determinativas, las cuales se encontraban apeladas ante el Tribunal Fiscal y dado que todavía no se había dictado sentencia, el efecto suspensivo del recurso mantenía su vigencia, conforme con lo previsto en el artículo 167 de la Ley N° 11.683, por lo que las sumas liquidadas no resultaban exigibles; c) El ajuste fiscal practicado tomaba como base los depósitos en dinero en una entidad financiera localizada en el exterior que, por idéntico concepto, habían sido determinados al resto de los co-titulares de la cuenta bancaria y cuyos montos habían sido exteriorizados por su madre (co-titular de la cuenta observada), en los términos de la Ley N° 27.260; d) Por tal motivo, la deuda intimada, que el Fisco pretendía garantizar en base a peligros supuestos y no reales y un derecho poco verosímil, no existía; y e) Al resultar acreedor de los beneficios establecidos en el artículo 46 de la Ley N° 27.260, se lo debía considerar liberado del pago de las sumas intimadas.

A su vez, la Cámara, determinó en su sentencia que: a) El artículo 111 de la Ley N° 11.683 no otorgaba al Fisco Nacional un mayor derecho del que la legislación en materia de medidas cautelares, bajo ciertas condiciones, acordaba a cualquier litigante; b) En ese sentido, el referido artículo 111 estaba inmerso en el marco general que determinaba la procedencia de las medidas cautelares, por lo que su concesión requería la concurrencia de los requisitos autónomos de procedencia de aquéllas, verosimilitud en el derecho y peligro en la demora; c) En efecto, la norma no funcionaba de modo que el juez, por su mera invocación, debía ordenar alguna de las medidas preventivas allí previstas, sino que debía ponderar la legitimidad y razonabilidad de su procedencia; d) La actora no había demostrado que el responsable hubiera ejecutado, o intentado ejecutar, alguna maniobra que permitiera inferir un alto riesgo que provocase su insolvencia, el vaciamiento de su patrimonio, una llamativa disminución de su activo, o cualquier otra circunstancia que hiciera presumir una conducta del contribuyente tendiente a eludir sus obligaciones fiscales; e) Por el contrario, la tutela otorgada se fundaba en los propios dichos de la representante fiscal, no obrando en las actuaciones elementos, informes o documentación que acreditasen que las áreas específicas del organismo recaudador hubieran evaluado la concurrencia de circunstancias que indicaran un deterioro en los índices de solvencia del demandado que, dentro del limitado marco cognoscitivo que imponía el proceso cautelar, permitiese vislumbrar un perjuicio sobre el interés fiscal; f) Una solución contraria a la aquí propiciada, implicaría admitir que el Fisco por la sola invocación del citado artículo 111, se viera eximido de cumplir con las exigencias procesales requeridas para obtener la tutela solicitada; g) No debía soslayarse que el criterio aquí sostenido era el que había seguido el propio Fisco al emitir la instrucción general conjunta 790/07 (DI PYNF) y 4/07 (DI PLCJ), donde se regulaban las pautas aplicables para ejercer la facultad conferida en el mencionado artículo 111; y h) Sin perjuicio de lo expuesto, y en atención al carácter esencialmente provisional de las medidas cautelares, cabía señalar que el Estado Nacional no se encontraba en el futuro impedido de agregar a la causa los elementos que fuesen necesarios para que se volviera a examinar su pretensión.

En definitiva, la Cámara revocó la sentencia apelada y, en consecuencia, ordenó devolver las actuaciones al juzgado de origen para que, por intermedio de quien correspondiese, ordenase el levantamiento de la inhibición general dispuesta sobre los bienes del demandado.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN.

1. Procedimiento. Infraccional. Procedencia de la multa por defraudación.

Causa: "Auxiliarte 24 hs S.A. C/AFIP-DGI", Sala "A", 11.11.17.

El contribuyente de tratas objetó la resolución emitida por la autoridad recaudadora que le aplicó una multa por defraudación, equivalente a dos tantos del gravamen presuntamente defraudado por diversas posiciones mensuales de los años 2007 a 2009 inclusive, con sustento en los artículos 46 y 47, inciso a), de la Ley N° 11.683 con la reducción prevista en el artículo 49 del mismo cuerpo legal.

Es susceptible de mención que la actividad de la apelante es el mantenimiento y reparación de motor NCP y mecánica integral.

En este supuesto, la AFIP, en ejercicio de sus facultades de contralor, detectó ciertas inconsistencias entre las ventas declaradas por el impugnante en el Impuesto al Valor Agregado y las informadas por sus clientes en la base CITI-Compras y, además, advirtió la falta de presentación de las declaraciones juradas respectivas por parte del recurrente por los períodos fiscales noviembre de 2007 y febrero de 2009.

Dicha situación, a criterio del Fisco, ameritaba la aplicación de la multa por defraudación mientras que el recurrente esgrimió la postura opuesta.

El Tribunal competente, con el voto minoritario del Dr. Vicchi, en su decisión hizo lo siguiente: 1) Sostuvo que la procedencia de la multa por defraudación estaba supeditada al despliegue de un ardid o engaño por parte del contribuyente; 2) Señaló que la rectificación de las declaraciones juradas demostraban la presencia del elemento objetivo pero no era suficiente para aplicar, en forma directa, la sanción de defraudación; 3) Precisó que la viabilidad de la sanción estaba vinculada a la acreditación del dolo en el accionar del contribuyente; 4) Puntualizó que, en principio, el particular acompañó una denuncia de extravío de la documentación y, posteriormente, adjuntó los Libros IVA Ventas e IVA Compras así como los comprobantes de respaldo; 5) Ponderó que la prueba informativa producida no avalaba con contundencia el criterio del particular; y 6) Dijo que "las acciones dolosas no sólo deben ser probadas por los elementos materiales objetivos que la constituyen, sino también por el carácter de estos últimos como causa esencial del accionar del contribuyente tendiente a la consecución de una ventaja patrimonial por medio de la comisión del ilícito, relación que no se advierte en el caso de autos, cuando la contribuyente conformó el ajuste fiscal". De este modo, este voto interpretó que la multa aplicada debía ser revocada.

Asimismo, el Tribunal actuante, con el voto mayoritario de los Dres. Buitrago y Pérez, en su pronunciamiento hizo lo siguiente: 1) Se remitió a los hechos descriptos por el Vocal preopinante; 2) Emitió consideraciones atinentes a la figura de la defraudación fiscal; 3) Ponderó la prueba informativa producida donde las respuestas de los diversos proveedores no fue satisfactoria para el particular no pudiéndose desvirtuar su conducta fraudulenta; y 4) Evaluó que el Fisco, al momento de mensurar la sanción, la misma fue adecuadamente ponderada y encuadrada. De esta manera, la mayoría de la Sala entendió que la multa recurrida debía ser confirmada. En suma, este pronunciamiento fue favorable a la Administración.

2. Procedimiento. Competencia del Tribunal Fiscal de la Nación. Intimación a aportar la normativa respectiva que contiene la aprobación de la puesta en marcha del proyecto de un promoción.

Causa: "Marluc S.A. C/AFIP-DGI", Sala "D", 23.11.17.

El contribuyente del epígrafe promovió un recurso de apelación contra el acto administrativo emitido por la AFIP-DGI que, en virtud de la utilización del beneficio de liberación del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta del año fiscal 2014, intimó a aportar la norma respectiva que contiene la aprobación de la puesta en marcha del proyecto promovido y, en caso de no contar con el mismo, se le intimó a ingresar una suma determinada con más sus intereses resarcitorios.

En esta hipótesis, el eje de la controversia consistía en determinar si el acto administrativo recurrido habilitaba o no la competencia del Tribunal Fiscal de la Nación.

El Tribunal competente, con el voto de los Dres. Gómez y Magallón, en su pronunciamiento, hizo lo siguiente: 1) Analizó el acto administrativo emanado del Fisco Nacional y concluyó que la apelante, al ser una empresa promovida en el régimen de la Ley N° 22.021, carecía de una cuenta corriente computarizada del costo fiscal teórico del beneficio de exención del Impuesto a las Ganancias o del que lo complemente y/o sustituya por falta de comunicación de la fecha efectiva de la puesta en marcha del proyecto de conformidad con el artículo 2° de la Ley N° 22.021, el artículo 8° del Decreto N° 135/2006 del PEN y de las Resoluciones Generales N° 2072 y 2209 de la AFIP-DGI; 2) Cotejó que, de dicho acto administrativo, se apreciaba que el recurrente utilizó el beneficio de liberación del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta por el año fiscal 2014 y, por ende, el ente impositor requirió la normativa respectiva que aprobó la puesta en marcha del proyecto de promoción del cual surgía el derecho a la franquicia de liberación del Impuesto a las Ganancias; 3) Sostuvo que el acto administrativo apelado no reunía las características de una determinación de oficio por no plasmar "el resultado de una revisión administrativa del contenido material de la obligación tributaria declarada por el contribuyente o responsable, sino que su dictado es consecuencia de que no obran en el ente recaudador registros de que la actora hubiera aportado determinada documentación para gozar de un beneficio fiscal, situación que resulta ser ajena a la competencia de este Tribunal"; 4) Señaló que la intimación a abonar un tributo realizada con sustento en el artículo 14 de la Ley N° 11.683 no habilitaba la competencia del Tribunal Fiscal; y 5) Aseveró que "en el presente caso no hubo por parte del Fisco Nacional ningún acto que tendiera a establecer la configuración de presupuestos de hecho de una obligación tributaria ni la medida de lo imponible de ella; ya que tales elementos fueron establecidos por el apelante. Tal circunstancia denota la carencia de elementos suficientes para considerar al acto administrativo aquí atacada como un acto de verdadera naturaleza determinativa y, por lo tanto, no pueden ser encuadrados en ninguno de los supuestos del artículo 159 y concordantes de la ley N° 11.683...".

Las causas reseñadas motivaron al Tribunal competente a declarar su incompetencia y, por consiguiente, esta decisión fue contraria a la tesitura del contribuyente.

3. Procedimiento. Nulidad de actos administrativos. Improcedencia de la responsabilidad solidaria para el agente de fiduciario.

Causa: "Fideicomiso Altamira y otros-Eidico SA C/AFIP-DGI", Sala "D", 6.12.17.

Eidico SA, en su carácter de responsable solidario, apeló dos actos administrativos emanados del ente recaudador. En uno de ellos, se determinó de oficio la obligación tributaria relativa al Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta por los períodos fiscales 2001 a 2003 inclusive a los responsables por deuda propia (Fideicomiso Altamira, Santa Catalina, San Isidro Labrador, Santa Clara, Estancia Miralejos, Santa Bárbara Anexo II, Dormies-Santa Bárbara y San Esteban) juntamente con sus intereses resarcitorios y, a su vez, se intimó a Eidico S.A. (en su rol de responsable por deuda ajena) a presentar las declaraciones juradas correspondientes y a abonar los importes determinados en su condición de responsable por deuda ajena en los términos del artículo 6° de la Ley N° 11683. En el restante acto administrativo, se le aplicaron a los agentes fiduciantes las multas del artículo 45 de la ley ritual por los años fiscales 2001 y 2002 y la multa del artículo 46 del mismo cuerpo legal por el ciclo fiscal 2003 y, asimismo, se le intimó a Eidico S.A. a abonar las mismas por ser al responsable por deuda ajena (Eidico SA).

En este caso, el foco del conflicto estuvo dado en los planteos preliminares esgrimidos por el responsable por deuda ajena dados por las excepciones por falta de legitimación y nulidad.

El Tribunal actuante, con el voto mayoritario de los Dres. Magallón y Vicchi, en su pronunciamiento, hizo lo siguiente: 1) Analizó el negocio jurídico en discusión consistente en contratos de fideicomiso al costo desarrollados al amparo de la Ley N° 24.441 donde un conjunto de personas, en su condición de fiduciantes, aportaban sumas de dinero destinados a planes de urbanización en determinados predios y Eidico S.A., en su rol de fiduciario, recibió el mandato para administrar y construir un emprendimiento inmobiliario cuyos beneficiarios eran los fiduciantes; 2) Examinó el texto de la Ley del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta y de la Ley de Procedimiento Tributario en lo atinente a la responsabilidad solidaria (artículo 6°, inciso e); 3) Apuntó que, si bien es cierto que Eidico era el responsable por deuda ajena de acuerdo con el artículo 6°, inciso e), de la ley ritual, lo concreto es que cada uno de los fideicomisos involucrados eran los sujetos pasivos del citado gravamen; 4) Señaló que mediaron diferencias de hecho con relación a la otra causa tratada en el Tribunal Fiscal de la Nación (Expediente N° 24.715-I); 5) Cotejó las actuaciones administrativas y advirtió que el Fisco Nacional, al momento de correr la vista del artículo 17 de la Ley N° 11.683 en el marco del procedimiento de determinación de oficio, no le dio correcta intervención a los fideicomisos involucrados; 6) Consideró que la omisión señalada era muy grave porque le impidió a los responsables por deuda propia ejercitar adecuadamente su derecho de defensa y, por lo tanto, se vulneraron destacadas garantías constitucionales; 7) Remarcó que Eidico S.A., en el contexto de esta discusión, era un responsable por deuda ajena y, por ello, su responsabilidad -en materia tributaria- es de carácter subsidiario; y 8) Citó diversos precedentes del Alto Tribunal ("Brutti, Stella Maris" y "Bozzano, Raúl" del 30.3.04 y 11.2.14 respectivamente) en aras de avalar su tesitura.

Lo dicho con antelación llevó al mentado Tribunal a declarar la nulidad de los actos administrativos objetados.

A su vez, el voto minoritario del mencionado Tribunal (Dra. Gómez), en su decisión, hizo lo siguiente: 1) Examinó los antecedentes de hecho propios de la discusión en sintonía con la legislación impositiva en juego; 2) Mencionó los antecedentes "Hermitage S.A." y "Diario Perfil" del 15.6.06 y 11.2.14 respectivamente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; 3) Manifestó que la presunción del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta no encontró el correlato necesario para su aplicación en este supuesto; y 4) Concluyó que ambas resoluciones ameritaban ser revocadas.

En suma, el Tribunal competente, por mayoría, decretó la nulidad de ambas resoluciones siendo esta decisión adversa a los intereses del Fisco Nacional.

(*) El Dr. José Daniel Barbato, a cargo de la columna del TFN es abogado, consultor tributario y su e-mail es: daniel_barbato@hotmail.com y su página Web es www.jdbconsultores.com; y el Dr. José Luis Jáuregui a cargo de la columna de la CNACA es Gerente del Departamento Contencioso Tributario del Estudio RSM Torrent Razzetto SRL, domiciliado en la calle Uruguay 1037, Piso 7º, Bs.As., y su e-mail es: jose.jauregui@rsmargentina.com.ar y su Web es: www.rsm.global/argentina