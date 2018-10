Igualdad de género en el trabajo

Nuevos y más cambios son necesarios en nuestro país en torno a hacer realidad en la vida cotidiana lo que se reclama sobre igualdad de género. Grandes cambios se han hecho y mucho queda por hacer. En esta etapa maravillosa que estamos viviendo las mujeres nos están enseñando a tener un país mejor y un futuro mejor. Ahora bien, no solo ellas lo están gritando, sino que la igualdad e identidad de género abarca muchísimo más, es decir, los varones que tienen una autopercepción de genero femenino y las mujeres con autopercepción de genero masculino, los trans, etc. han generado una serie de situaciones que en materia de derechos han logrado grandes cambios y falta muchísimo por hacer ya que las nuevas relaciones y nuevas identidades, generan nuevos y mas avanzados derechos que las leyes aun no han reflejado y tenemos que lograr un cambio.

Soy de los que vivieron el devenir de la democracia en el '83 y la discusión del divorcio vincular como el fin de la familia, fue grande y hermosa la discusión y por suerte y por la lucha de muchísima gente, se logro legislar sobre el tema.

Nunca imagine que podría ver el matrimonio igualitario, los derechos sucesorios entre esposos del mismo género, el que puedan adoptar, la ley de identidad de género etc. grandes cosas he podido vivir, por suerte y por lucha.

Ahora nos toca un paso mayúsculo, conjuntamente con la discusión sobre la despenalización del aborto en diputados, el Presidente Macri, envió al Senado el 9 de marzo de 2018, luego de un acto en el CCK, con mujeres dirigentes, la denominada Ley de Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades en el Trabajo EX-2018-10076341-APN.

El proyecto debo decir, que me sorprendió gratamente.

Necesidad de creación de leyes adecuadas a la realidad

Creo que lo que debemos lograr es poner en palabras legales - leyes - lo que está sucediendo en la sociedad, lo que se reclama, lo que se debe, lo que está bien en un momento histórico determinado y que lo pide la sociedad.

Sin duda está pidiendo igualdad.

Sin duda las leyes no responden a la igualdad de género, sin duda faltan cosas, sin duda hay que cambiar.

Este cambio debe estar orientado a que las leyes puedan identificar el problema y resolverlo.

Entre los problemas de identidad esta el problema del lenguaje. No es un tema menor y debe tomárselo con seriedad.

Hoy hablar de "madre" o "padre", no representa la realidad ya que pude haber un progenitor gestante que no sea de identidad de genero femenina sino una mujer con autopercepción de genero masculino que se haya quedado embarazadx? (embarazades?), si claro, por supuesto, pasa, por suerte y debe ser visualizado por la ley.

La autopercepción de género no implica alguna preferencia en los gustos sexuales, sino la forma en que una persona que nación con órganos sexuales determinados, se sienta con la identidad de genero opuesta.

Asimismo, los matrimonios igualitarios del mismo sexo, puede haber un progenitor gestante y otro que no lo es. En el caso de las mujeres, lo cierto es que ambas serán mamás, pero la ley no prevé dos licencias por maternidad. En el caso de los varones, si bien no hay un varon con órganos masculinos, gestante si lo hay en el caso de autopercepción de genero y no hay licencia escrita de paternidad de 3 meses más excedencia.

Falta mucho por hacer.

En años anteriores, conjuntamente con la ley de identidad de género y matrimonio igualitario, se logró consensuar tratar de eliminar de los textos legales las sexualidades binarias, es decir hombre/mujer. Se trató de designar como progenitor gestante y progenitor no gestante, para poder generar un lenguaje inclusivo. Un gran paso.

Volviendo al proyecto de ley, el mismo se divide en 3 partes, muy distintas y que tratan de incluir varios temas.

Lo fantástico del proyecto es que ya no se "binariza" sino que se habla de igualdad de género ya no siendo la mujer el tema sino mucho más abarcativa. El articulo 1ro. cambia directamente el Título VII de la ley por "DE LA EQUIDAD DE GÉNERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL TRABAJO". El lenguaje inclusivo se impone. Se habla de igualdad de oportunidades para todos los géneros, prohibiendo la discriminación en cualquier trabajo, por cualquier motivo incluso por estado civil, que aun hoy en día se sigue discriminando, incluso prohibiendo el matrimonio o relaciones de pareja entre compañeros de trabajo.

Si bien ya está prohibido discriminar entre hombres y mujeres, ahora se impone de forma más precisa y se habla de género, debo señalar que faltaría una noma que establezca la pena puntual por una acción discriminativa, la ley antidiscriminatoria, no suele ser efectiva ya que se trata de una ley ajena a la ley de Contrato de Trabajo, por lo que supondría una mejor legislación la que establezca en el mismo cuerpo las multas por discriminar.

Introduce el Teletrabajo (Homeworking) como forma de trabajo a distancia, pero lo deja librado a una reglamentación, cuestión esta que, en general, lleva a una frustración ya que nunca se reglamenta, debería estar precisado en la propia ley.

A su vez, vuelve a tener un error al determinar que se seguirá con la prohibición del trabajo penoso y riesgoso para las "mujeres", lo cierto es que debería tener lenguaje inclusivo por el solo hecho del trabajo penoso y ruinoso.

Un hecho único implica los artículos 2, 3 y 4 ya que obliga a las empresas (todas) a tener un código de conducta sobre identidad de genero y su tratamiento dentro de la empresa, a los Sindicatos a modificar los Estatutos Sindicales a incluir normas de inclusión y respeto a la identidad de género y a los participantes paritarios a incluir en los Convenios Colectivos el tema de inclusión de género y no discriminación.

Creo que a esto le falta la necesaria integración ley de Asociaciones Sindicales el cupo femenino en las listas en todos los grados de representación ya que está claro que la participación de las mujeres se ve disminuida en la representación sindical.

Entiendo que debe ser una medida que los poderes del Estado deben tender imponer.

Por último, la ley incluye una modificación necesaria pero menor al art. 158 de la LCT.

Si bien reconoce licencias mayores para el progenitor no gestor, lo cierto es que sigue con la denominación binaria de padre/madre, lo que seguirá generando confusión a la hora de su aplicación a todo el universo trabajador.

Incluye la necesaria licencia por adopción y trámites pertinentes y la de técnicas para reproducción asistida.

La licencia por violencia de género es realmente bien recepcionada aunque falta una mejor definición y quizás que sea un poco más amplia o que incluya otras situaciones.

La licencia por proyectos personales es algo que quizás se vea bien en las redes sociales, es marketinera, aunque no parece muy bueno para una pyme que deberá disponer de un empleado eventual para cubrir a quién se tome esa licencia.

Por último introduce la posibilidad de tener jornada reducida por cuidado de niño o niña, lo cual es una necesidad para que los progenitores puedan disponer de más tiempo para cuidar al recién nacido, el artículo es bueno en cuanto al uso del lenguaje y a sindica a quien lo haya gestado sino a quienes lo tengan a cargo.

Al proyecto le faltan cosas, definiciones, pero lo notable es que nunca fue tratado en el Senado, el mismo fue archivado el 08/06/2018. Parece que solo fue un muy buen discurso, un lindo acto, varias tapas de diarios y nada más. Notable.

Afortunadamente parece que la Diputada Lospennato y otras diputadas que tienen suscripta una agenda de género más allá de la bancada que pertenezcan, van a intentar tratarlo en Diputados, el proyecto se puede replicar o reconstruir y presentar mejorado por cualquiera de ellas.

El proyecto es muy bueno como punto de partida para la igualdad de genero en materia de derecho del trabajo. La ley requiere de una mayor definición, inclusión y clara y específica multa por su falta de cumplimiento. No hay derecho sin pena por su incumplimiento. No parece una buena técnica en materia de Derecho del Trabajo el tener que recurrir a otra normativa para sancionar a quien la incumpla.

Hoy nuestro país tiene otra oportunidad de avanzar, de cambiar y están las mujeres por delante en la pelea diaria de la igualdad, ojalá la lucha sea acompañada por todos los géneros sin distinción y con inclusión.