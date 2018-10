Usuarios de FIFA y PES prefieren jugarlos que ver un partido real

Los simuladores de fútbol representan una de las principales categorías en la industria de los videojuegos. Y a pesar de la constante competencia entre el FIFA (EA Sports) y el PES (Konami) por el dominio del mercado, ambos títulos tienen algo en común: contienen un gran público de fanáticos que, como revela un estudio recién publicado, prefieren sentarse a jugarlos que a ver partidos reales.

El sitio de venta de entradas Ticket Gum realizó una encuesta entre miles de personas que compraron tanto el FIFA 19 y PES 2019 durante los últimos dos meses y entre varios datos muy interesantes al respecto se destaca que un 60% de los entrevistados respondió justamente que no sólo prefiere competir online antes que ir a la cancha, sino también antes que verlos en vivo por televisión. La respuesta, que puede parecer sorprendente para quienes consideraban que el éxito de estos juegos no era tal, no lo es tanto teniendo en cuenta el actual éxito de los eSports.

Entre las razones que justifican la elección se encuentran "porque gastan menos dinero que en la cancha", "porque es más divertido" y, en menor medida, "porque su equipo favorito no juega en su ciudad".

Por otro lado, un 54% de los players consideran que las competencias de eSports de estos videojuegos deberían ser considerados como deportes oficiales. Sin embargo, solo un 13% los considera más impredecibles que un partido de fútbol real. En este rubro, también destaca que el 82% de los encuestados prefiera jugar una partida rápida a salir a practicar el deporte.

En tanto que un 78% de los que respondieron al cuestionario asegura que no juega con el equipo rival de su club favorito en la vida real, es decir que, por ejemplo, los que son de Boca y nunca eligen a River para competir. Otros datos revelaron que el 18% de los participantes ha cambiado de jugador favorito debido a los resultados del videojuego, y el 57% de las personas adoptaron un segundo equipo en la vida real gracias a los resultados obtenidos en el Modo Carrera del FIFA o el Liga Máster del PES.

El PES 19, que está disponible desde el 28 de agosto, cuenta con más de 400 equipos, 10.000 jugadores y 40 estadios. Y se puede jugar en PlayStation 4, Xbox One y PC, a través de Steam. En la portada de la edición clásica, que cuesta alrededor de u$s 60, aparece la estrella brasileña del Barcelona, Philippe Coutinho.

El título de Konami incluye nueve ligas oficiales de países como Argentina, Bélgica, Dinamarca, Portugal, Suiza, Chile, Escocia y Rusia. La contra es que no cuenta con la Champions League, que sí se incluye en el FIFA 19. Entre las novedades se destacan las 11 nuevas habilidades para darle mayor precisión a los movimientos.

En tanto que el juego de EA Sports, que salió a la venta el 28 de septiembre, esta disponible para PlayStation4, Xbox One, Nintendo Switch y PC, y viene en tres ediciones: Clásica, Champions y Ultimate Edition.

Aquí también están presentes los 26 clubes de la liga local, sumado a las principales ligas de todo mundo, y la exclusividad de la Champions.