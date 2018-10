ANSeS estudia quitar las condiciones para poder cobrar la AUH

Parte de la sociedad pide que la AUH se pague condicionada, pese a que mitiga la pobreza coyuntural. Pero varias instituciones recomiendan a la ANSeS eliminar la presentación de la libreta con los datos de escolaridad, salud y vacunación para cobrar la AUH y modificar la fórmula de movilidad. Hasta que el organismo lo evalúe internamente, se avanza en automatizar la acreditación de esas condicionalidades, reemplazando su certificación con un cruce de datos con los ministerios y provincias: hoy el 18% de los 1,2 millón de niños que aún no presentaron la libreta de 2017 que vence en diciembre próximo ya tiene cumplida la presentación.

Pero un 9% de los niños deben presentar la libreta completa para que no se caiga la prestación y un 73% debe completar uno o dos de los tres pasos. La novedad es que ahora tienen la opción de subir la foto del certificado a través de la Ventanilla Unica. Así informó Federico Braun, subdirector Ejecutivo de ANSeS, en el seminario que organizó ANSeS junto con el Banco Mundial y Unicef la semana pasada.

La situación preocupa especialmente a la provincia de Buenos Aires, que tiene en riesgo la mitad de las prestaciones porque las familias no presentaron la libreta de 2017: unos 718.111 de niños sobre 1,5 millón de AUH. "Es una situación fuerte", dijo Santiago López Medrano, ministro de Desarrollo Social bonaerense. "Confío que se va a llegar bien al 31 de diciembre", agregó, y destacó el operativo "Estado en tu barrio". Si no, se prorrogará la fecha de presentación, según coincidió con los funcionarios de ANSeS.

A nivel país, la AUH llega a 3,9 millones niños. Se paga en forma automática luego de registrar el DNI del niño y que el sistema detecte la situación laboral de los padres. La automatización de datos filiatorios y la búsqueda activa en territorio, con el Banco Mundial, desde marzo de 2016 redujo 70% la cantidad de NN a 461.696 niños a agosto pasado. Son los chicos que falta encontrar. Ahora se recomienda eliminar las condicionalidades, que implican una retención del 20% hasta que se presenta la libreta, con riesgo de perder el 80%.

Emilio Basavilbaso, director Ejecutivo de la ANSeS, señaló que tienen ventajas y desventajas: "Se nos prenden las alarmas dentro del Gobierno: duele el chico que su familia no presentó la libreta, que deja la escuela por vulnerabilidad, y nosotros lo terminamos de matar al quitarle la transferencia monetaria. Es injusto". "Un camino es que no se quite la prestación, que siga el 80%", propuso.

Para Unicef, la condicionalidad funciona para los chicos que están dentro del sistema educativo -el 50% de los adolescentes no termina el secundario- y genera cada año caídas en el beneficio: "Penaliza a 200 o 300 mil chicos y luego hay que ir a buscarlos", dijo Sebastián Waisgrais, especialista en Monitoreo e Inclusión Social. Recomendó mantener las condicionalidades pero eliminar la penalidad; una remoción paulatina de la reserva del 20%; homogeneizar el programa de AUH al de las Asignaciones Familiares, como derecho independiente de la situación laboral de los padres, y automatizar las condicionalidades.

Cippec propuso eliminar las inequidades en monto (-20%), en condiciones de acceso y de cobertura entre el programa de AUH y de AF. Gala Díaz Langou, directora del programa de Protección Social, propuso sumar a la inversión social de julio 2018 la salvaguarda de 0,2% del PBI en el acuerdo con el FMI. "Puede contribuir a una caída de más de 25% en la pobreza infantil para 2020", dijo.