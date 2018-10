Las empresas deberían usar fondos propios para financiar arranque de PPP

Las empresas que ganaron los primeros contratos de licitación vía Participación Público Privada (PPP) están a la expectativa. Los tiempos corren y la bajada de línea de la administración nacional fue bastante simple: hay que empezar para poder ver resultados en 2019, frente a las demoras que pueden generar las reticencias de los bancos a financiar a empresas de la construcción potencialmente involucradas en denuncias de coimas.

A pesar de la negativa de una parte de los legisladores de avanzar en el "fideicomiso PPP", la secretaría de Participación Público Privada avanza con las negociaciones con bancos privados para que aporten a la herramienta diseñadas para financiar las obras mientras se resuelven las causas judiciales.

"Está todo listo para avanzar y que las obras comiencen a mediados de noviembre como estaba previsto", explicó a El Cronista una fuente gubernamental. La pregunta lógica es qué pasa si alguno de los consorcios no arranca con las obras en las fechas establecidas por la falta de financiamiento y la respuesta llegó sin dejar lugar a duda alguna: "las empresas van a tener que empezar a trabajar utilizando su propia caja porque el que no empieza le van a empezar a correr las multas establecidas en los contratos". ¿Y el que se quiera bajar? perderá 15 millones de dólares de multa.

Hay otro dato a tener en cuenta y que lo utilizan en la Casa Rosada para avanzar con el tema. La diferencia de tiempo que hay entre que las empresas empiecen a trabajar y cuando comiencen a llegar los primeros certificados de obra donde el Gobierno comenzarán a emitir un título de reconocimiento de pago de inversión (TPI) que será suscrito en dólares y equivalente a sus avances en obra. Y esto se realiza trimestralmente. "Este plazo nos da un margen de tiempo", explicaron las fuentes oficiales.

Pero, a pesar de los esfuerzos por darle viabilidad a la herramienta con la que el oficialismo busca darle aire a un sector que transcurrirá el 2019 con un recorte de casi 50% de los fondos oficiales, entre los empresarios persisten las dudas. "Hace tiempo que nos dicen que están hablando con los bancos pero hasta ahora no tenemos nada más allá de las definiciones públicas de las autoridades del Nación. Nosotros estamos a la expectativa porque en lo que se refiere al presupuesto, en términos reales, hay una reducción a la mitad y los PPP están complicados en un contexto financiero internacional como el que estamos viviendo", explicó un empresario de la construcción.

A pesar de estas dudas de los empresarios en el sector público aseguran que no habrá inconveniente. "Seguramente no vamos a necesitar los u$s 300 millones del Banco Nación porque hay muy buena predisposición de la banca de participar del fideicomiso".

Entre medio de las dudas y certezas de unos y otros, el Gobierno estableció en el Presupuesto para el año que viene 80 proyectos PPP por u$s 242.774.042