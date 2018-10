Rusia deplora salida EE.UU. de pacto nuclear

Moscú consideró como un "paso peligroso" el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, este fin de semana de retirar a su país del tratado sobre las armas nucleares de alcance intermedio (INF, por sus siglas en inglés) firmado durante la Guerra Fría entre la Unión Soviética y EE.UU.

El último dirigente de la URSS, Mijaíl Gorbachov, quien firmó el INF en 1987 con el entonces presidente estadounidense Ronald Reagan, denunció una "falta de sabiduría" de Trump y pidió a "todos los que defienden un mundo sin armas nucleares" que convenzan a Washington de no avanzar con lo anunciado y "preservar la vida en la Tierra".

El viceministro ruso de RREE, Sergei Riabkov, calificó la decisión como "un paso muy peligroso" que "no será comprendido por la comunidad internacional e incluso va a generar serias condenas".

Trump acusa a Rusia de no respetar este tratado "desde hace muchos años" y dijo que EE.UU. comenzaría en consecuente a "desarrollar esas armas", acusaciones que Riabkov rechazó. "No sólo no violamos el tratado, sino que lo respetamos de la manera más estricta" y acusó a EE.UU. de actuar "torpe y toscamente" y de retirarse unilateralmente de acuerdos internacionales. Si EE.UU. continúa así, entonces "no tendremos otra opción que tomar medidas de represalia, incluso que impliquen tecnología militar", declaró.

En tanto, el máximo asesor de seguridad nacional de EE.UU., John Bolton, viajó a Moscú para aclarar una serie de temas con altos funcionarios, y Riabkov apuntó que "esperamos que nos explique de manera sustancial y clara, qué es lo que Estados Unidos piensa hacer".

Bolton se reunirá con funcionarios de alto rango y mañana con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para abordar todo el espectro de las relaciones bilaterales.