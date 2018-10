Tres opiniones del círculo rojo sobre el discurso de Macri

Con un discurso optimista frente a la crisis, marcado por una ligera autocrítica y diversas críticas hacia la oposición, el presidente Mauricio Macri cerró este viernes la 54° edición del Coloquio de IDEA que se realizó en Mar del Plata.

La exposición de Macri fue, como era de esperarse, el tema más comentado por el centenar de empresarios, funcionarios y líderes de opinión que presenciaron el cierre del Coloquio.

Las palabras del presidente parecieron ser bien recibidas por la mayoría del empresariado, pese a la continua mención a la causa de los cuadernos que desnudaron el sistema de corrupción que tuvo como protagonistas a referentes de dicho sector.

En contraste, el discurso no fue bien recibido por el diputado José Ignacio De Mendiguren, quien, en diálogo con El Cronista, manifestó: “Fue un discurso característico del presidente, no tocó ningún tema en profundidad”.

“Esperemos que lo que dijo hoy lo practique, que es el diálogo. En especial dentro de su espacio político, porque el primer lugar en el que no funciona el diálogo, que hay exabruptos, es adentro de su mismo espacio. Casi que dijo que se enoja cuando la oposición no dice lo que él quiere. Porque él cree que por el hecho de que seamos oposición, estamos equivocados. Creo que no entendió el rol de la oposición en un proceso democrático”, disparó.

Consultado sobre si creía que hubo autocrítica en el discurso, De Mendiguren respondió “poca”. Y pidió: “Lo que tiene que buscar el Gobierno es credibilidad. Para hacerlo, deben dejar de dar pronósticos optimistas. No nos olvidemos que el presidente, en el mes de marzo cuando vino al Congreso, dijo 5 veces lo peor ya pasó. Creo que hay que plantear un escenario más sereno, más reflexivo. Entender más lo que está pasando”.

Cercanía

Distinto análisis realizó el presidente de IDEA y CEO de Ledesma, Javier Goñi. “Noté que su preocupación es genuina, también su cercanía con la gente. Creo que es un presidente que que entiende la problemática”.

Goñi, quien fue uno de los moderadores del panel de cierre en el que expuso Macri, agregó: “Cuando habló de la frustración que le provocaba la mentira de algunos dirigentes que no actúan honestamente o cuando habló del dolor que le provoca que gente no pueda llegar a fin de mes, fue genuino. Son dos temas importantes, y si el presidente está preocupado y trabajando en ello es válido”.

Cambios profundos

A su turno, y al ser consultado sobre qué análisis hacía sobre el discurso, el diputado nacional de Cambiemos Guillermo Montenegro expresó: “Creo que fue un discurso muy bueno, muy emotivo. Hubo varias de las apreciaciones del presidente que le salieron de adentro. Lo que estamos viviendo y cómo lo tenemos que vivir, que los cambios son profundos y que el camino correcto es este”.

El ex embajador argentino en Uruguay rescató, además, las palabras de Macri referidas al apoyo que recibe para seguir afrontando las dificultades que presenta la economía. “Lo que nos da energía para salir adelante es cuando la gente en la calle, que tal vez está atravesando una situación compleja, nos dice ´no aflojen´. Y concluyó: “Lo que a uno también lo enoja es cuando dirigentes de la oposición, que saben que este es el camino y que tenemos que empujar todos juntos, mienten. Lo más importante hoy es decir la verdad y marcar el camino”.