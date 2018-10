Macri: "No hubo, en la historia, un presidente más preocupado que yo por la generación de empleo"

“Tuvimos viento en contra, seguimos con el viento en contra”, fue la primera reflexión de Mauricio Macri no bien comenzó su exposición en el 54º Coloquio IDEA, que cerró esta tarde en Mar del Plata. La referencia, relativa a las complicaciones climáticas de su viaje hacia la ciudad balnearia, sirvió como puntapié de un discurso de 55 minutos en el que el Presidente, rodeado de empresarios, tocó todos los temas de la agenda económica y política nacional.

Optimista ante la crisis

“Cómo cambiaron las cosas de un año para acá, fueron los peores meses que he vivido, excepto por el secuestro (que sufrió en 1991). La angustia de todos es mi angustia, es una carga muy grande. Esta situación nos agarró en una transición, después de haber tenido viento a favor, producto de que el mundo nos recibió con optimismo y eso produjo la llegada de inversiones”.

“El cambio vino abruptamente, y hay dos indicadores que lo demuestran, es información dura. Los dijo Nico (Dujovne): “En 2017 hubo un flujo de financiamiento a mercados emergentes de u$s 100.000 millones, de los cuales, u$s 30.000 millones fueron para nosotros. Este año, sólo fueron u$s 7000 millones. A eso hay que sumarle la sequía, que nos costó u$s 8000 millones”

“Si fuimos rápido al Fondo fue porque no dimos cuenta que esto no era fácil. Pensamos, a partir de ahí en un dólar a $ 26 o $ 27. Después vinieron los cuadernos y, lo saben acá, los bonos cayeron tres veces después de ahí. Pero como decía mi abuela: lo que no te mata te fortalece. Los argentinos estamos empezando a salir de esto que sucedió mucho más fortalecidos. A situaciones similares de depreciación del 100% todo el sistema colapsaba. Por más que muchos pronosticaban eso, acá estamos”.

Crecimiento en transparencia, seguridad y obras

“Ahora hay datos que vienen mal. Y salen. Y Dujovne no presiona a (Jorge) Todesca para decirle ‘tócame este dato que sale mal’. Además, hemos nombrado a más de 200 jueces, tenemos 21% menos de homicidios, menos secuestros y un 74% más de procedimientos que el año anterior”.

“Hemos hecho un plan de infraestructura que está en marcha, 818 obras en menos de tres años. La energía es otro punto fundamental. Vamos a exportar energía y gas y vamos a hacer potencia mundial. El avance del narcotráfico también es real. Hay gente que nos dice ‘gracias porque hoy sentimos que los narcotraficantes están en retroceso, han perdido poder en el barrio’”.

