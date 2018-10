Cuadernos K en Idea: un quiebre y una decisión empresaria para las elecciones

Iba a tratarse de un almuerzo cerrado, pero las críticas que comenzaron a sobrevolar sobre por qué no podían ingresar periodistas en un encuentro donde se hablaría de corrupción motivaron la apertura a la prensa a una comida organizada por IDEA en el Mar del Plata Golf Club para conocer en detalle cómo fue la investigación del caso de los Cuadernos K y qué impacto tendrá a futuro en el comportamiento de las empresas.

El invitado era el periodista del diario La Nación, Diego Cabot, autor de la investigación que llevó a la cárcel a muchos políticos y hombres de negocios. Y asistieron más de 100 empresarios.

Después de hacer un repaso de cómo encaró el caso, desde cómo le llegaron los cuadernos del chofer Centeno hasta cómo fue el vínculo con el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio, de total “desconfianza”, y el temor que sufrió por su vida y la de su familia, Cabot se mostró escéptico sobre las consecuencias que esta investigación generará hacia adelante y les pidió a los empresarios presentes que le reclamen al presidente Mauricio Macri un mayor involucramiento con el combate de la corrupción.

También les dijo que “hay que entender las consecuencias del silencio” y de que “no vale todo”.

Por RICARDO QUESADA Mirá también PBI, empleo e inflación 2011-2018: el equilibrio malo de la economía En IDEA, Di Gresia, director ejecutivo del Observatorio Fiscal Federal, destacó que desde 2002, cuando el gasto público subió 20 puntos por encima del promedio histórico, la economía se contrajo a un promedio del 0,5%. “Las políticas públicas -cuestionó- le dieron estabilidad a un equilibrio malo de la economía”.

“Había pensado en hacer un juego interactivo, pero soy bueno y no lo voy a hacer. La idea era pedirles que levanten la mano los que se habían enterado de la corrupción. Si lo hacía, posiblemente ninguno levante la mano, pero muchos sabían que esto pasaba. Y probablemente muchos de los empresarios que hoy están presos, estarían hoy acá”, les dijo el periodista.

Una buena parte de propios miembros de IDEA y otros empresarios que participan en los coloquios habían asumido, en 2014, que aceptarían pagar coimas

Gran parte de los mismos empresarios miembros de IDEA, y algunos otros que también participan de los coloquios, habían asumido, en 2014, que aceptarían pagar coimas. “Si un acto de corrupción está destinado a obtener una aprobación (por ejemplo, una habilitación municipal) maliciosamente retenida, ¿es censurable la actitud del empresario?”, fue la preguntada lanzada, en esa oportunidad, por el consultor Eduardo D´Alessio. El 53% dijo que siempre era condenable la práctica, pero el 47% restante se dividió entre un 17% para quienes nunca habría que censurar al empresario que paga una coima y un 28% que lo consideraba “aceptable en casos extremos”.

Los que contestaron de esa manera son los mismos empresarios que hoy están haciendo un mea culpa y están planteando elevar el tema de la corrupción en la agenda pública. Este no es el primer coloquio donde se plantea este tema –ya el año pasado fue uno de los ejes del coloquio-, pero después del caso de los cuadernos y de que muchos de los hombres de negocios que solían caminar por los pasillos del coloquio estén hoy involucrados en este caso implica un antes y un después para el empresariado.

Corrupción sistematizada

¿Habrían levantado la mano si Cabot hacía ese juego interactivo? Algunos empresarios consultados respondieron afirmativamente, pero todos coincidieron en que desconocían la sistematización que tenía la corrupción en la obra pública.

“Lo sabíamos por rumores, por trascendidos, pero no pertenezco a ese sector y me sorprende la sistematización”, señaló el presidente de IDEA, Javier Goñi. Coincidieron con él Miguel Blanco, de Swiss Medical, y los hermanos Miguel Angel y Claudio Rodríguez, de Sinteplast, presentes en el almuerzo. “Sabíamos, pero nadie tenía idea de este nivel de organización”, contó Blanco.

Los empresarios coinciden en que este caso generará un quiebre en el modo de comportarse del sector público y privado con respecto a la corrupción y ya decidieron que no harán aportes a las campañas políticas que no estén bancarizadas, salga o no el proyecto de ley que impulsan.

Cabot recibió elogios y aplausos durante todo su relato, pero algunos empresarios se mostraron dolidos. El presidente de Tabacal, Hugo Rossi, por ejemplo, se le acercó sobre el final y le planteó al periodista que había sido injusto porque, según él, no son todos lo mismo.

Participaron del almuerzo la presidente del 54° Coloquio, Rosario Altgelt, de Lan Argentina; Ignacio Blaquier, de Ledesma; Enrique Cristofani, de Santander Río; Martín Berardi, de Ternium Argentina; Daniel Herrero, de Toyota; Luis Galli, de Newsan; Teófilo Lacroze, de Raízen Argentina; Cristiano Rattazzi, de FIAT; Gastón Remy, de Vista Oil & Gas; Federico Rava, de Telefónica; Juan Pablo Scasserra, del HSBC, entre tantos otros.