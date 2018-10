Tiembla mercado de Italia: conflicto por presupuesto dispara a los bonos

Italian Prime Minister Giuseppe Conte holds a news conference at the European Union leaders summit in Brussels, Belgium October 18, 2018. REUTERS/Toby Melville

Los inversores vendieron este viernes bonos italianos y euros, en forma masiva, luego de que el rendimiento de la deuda de ese país alcanzara su máximo en cuatro años tras la advertencia de la Unión Europea (UE), que calificó el proyecto presupuestario del gobierno de Giuseppe Conte como una violación "sin precedentes" de las normas fiscales del bloque.

La Comisión Europea envió una dura carta a Roma ayer en la que cuestionaba la iniciativa por incluir gasto gubernamental planificado "demasiado alto" que provocaría un aumento del déficit estructural del país, en lugar de disminuirlo. Así, la deuda pública del país no se ajustaría a las normas de la UE.

"Me doy cuenta perfectamente de que este no es el plan presupuestario que esperaba la Comisión Europea, es comprensible que haya reacciones. Espero críticas", señaló el primer ministro italiano al conocerse el comunicado que es la antesala de un rechazo de parte de Bruselas.

Analistas sospechan que el enfrentamiento entre Italia y la UE podría contagiar al resto de la zona euro.

El proyecto apunta a un crecimiento del gasto primario del 2,7% (frente al 0,1% requerido) y a un deterioro del déficit estructural de 0,8%, frente al ajuste exigido.

Si bien no es inusual que la UE solicite a los países miembros que aclaren algunos puntos de sus planes presupuestarios, el envío de una carta formal y el tono de los comentarios fueron particularmente fuertes, según analistas.

Y el canciller austríaco, Sebastián Kurz, cuyo país ocupa la presidencia semestral de la UE no hizo más que refrendar esas evaluaciones. "No me genera ninguna simpatía el proyecto de Presupuesto que Italia ha enviado a Bruselas. Y, por supuesto, nosotros [los austriacos] no vamos a pagar por las deudas y las promesas de las campañas populistas de otros", lanzó.

En este contexto, el rendimiento de los bonos referenciales de Italia a 10 años subió a 3,74% en las primeras operaciones del viernes, el nivel más alto desde febrero de 2014.

En tanto, las acciones italianas cayeron cerca del uno por ciento, mientras que los títulos de los bancos de ese país perdieron casi un 3%.

La venta masiva del mercado de bonos se hizo sentir en deuda portuguesa y española, un primer indicio, quizás, de contagio.

Una crisis que afecta al euro

La cuestión del presupuesto italiano también afectaba al euro, que cayó a un mínimo en dos meses. Ocurre que los inversores consideran que es posible que la disputa entre Italia y la UE obligue al Banco Central Europeo a ser más cauteloso al momento de eliminar sus estímulos.

Ante la gravedad de la situación, el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovic, se desplazó a Roma para iniciar las negociaciones con el ministro italiano de Finanzas, Giovanni Tria, para buscar un acuerdo que evite una ruptura entre Bruselas y la tercera economía de la zona euro.

La potencial crisis en un país con un PIB de 1700 millones de euros y una deuda de casi 2300 millones de euros sería muy superior a la generada en su momento por Grecia.

"Tanto el hecho de que el proyecto prevea una expansión fiscal cercana al 1% (...) como el tamaño de la desviación (con una brecha de alrededor del 1,5%) no tienen precedentes en la historia del Pacto de Estabilidad", concluye el comunicado de la UE.

El comisario Moscovici se desplazó a Roma para iniciar las negociaciones con el ministro italiano de Finanzas, Giovanni Tria.

Las normas aprobadas durante la crisis de la zona euro exigen a los socios con un exceso de deuda que la reduzcan de manera paulatina. Italia no ha cumplido ese criterio en los últimos años. Pero Bruselas siempre ha aceptado las justificaciones presentadas por los sucesivos gobiernos (de Matteo Renzi y Paolo Gentilloni) para no cumplir la reducción reclamada.

Bruselas recordó a Roma que esa benevolencia era posible porque Italia cumplía en gran medida con la parte preventiva del Pacto. Pero que la desviación presupuestaria prevista para 2019 pone en duda esa condición y llevará a la Comisión a sopesar la apertura de un expediente disciplinario, lo que sometería a Italia a partir del año que viene a una vigilancia mucho más estrecha sujeta, en último extremo, a importantes multas o a la suspensión parcial de los fondos estructurales de la UE.