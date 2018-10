Se puede invertir en forma legal en el negocio de las armas y marihuana

La industria de las armas se dispara. Es uno de los negocios más rentables del mundo junto con el de la marihuana. Pero en el imaginario colectivo está en que no es fácil entrar a ser parte de ellos, y menos en forma legal.

Sin embargo, existen fondos de inversión llamados ETF (Exchange Trade Funds) que tienen la particularidad de que cotizan en Bolsa (igual que una acción), pudiéndose comprar y vender.

Hay ETF de todos los tipos: algunos replican índices (como por ejemplo los que replican el S&P 500 o el Nasdaq). Otros replican el valor de metales preciosos (oro, plata), también los hay por industrias en particular como ser la médica y como la industria militar.

"Hay un ETF que se llama ITA que son las armas que compra Estados Unidos, que incluye aviones, misiles, radares, submarinos y satélites. El ITA es un ETF que si bien se dice que abarca a la industria espacial de los Estados Unidos, en realidad es toda la industria armamentística de ese país", advierte el analista financiero Hernán Muzio.

Señala que el ITA le ganó con creces al S&P 500 (las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos) en los últimos años, incluso durante el gobierno de Obama, que fue Premio Nóbel de la Paz. Este año el ITA ya lleva acumulado un 10% de suba, y en los últimos cinco años creció un 97%.

¿Por qué el negocio de invertir en armas? "Se puede decir que todos los avances de la humanidad surgieron de la industria bélica, que la tecnología espacial es una tecnología dual, como le dicen los militares. Sirve para la exploración del espacio, pero su verdadero fin es el desarrollo de misiles. Hasta las tablas de estadísticas en los libros viejos decían en el pie de imprenta Laboratorio Los Alamos, que es donde Estados Unidos arma las bombas atómicas", analiza Muzio.

Otro fondo interesante hoy en día es el MJ (Alternative Harvest) que invierte en la producción y comercialización de marihuana.

"El día en que la marihuana sea legal se generalice en los Estados Unidos dicho fondo vuela, y tarde o temprano tiene que ser legal para uso recreativo: ya tenemos como antecedente que es legal en California y recientemente en Canadá, siempre hablando de uso recreacional", aclara Muzio.

Para invertir desde Argentina en estos ETF hay que tener una cuenta que permita operar en el NYSE (New York Stock Exchange, más conocida como la Bolsa de Nueva York), depositar un importe, el cual se pasa por un bono líquido, como el Bonar 2024, se transforman en dólares en la Bolsa de Nueva York (comprando Bonar 2024, que lleva una comisión del 0,5% y liquidándolo como Bonar 2024C, la C de cable, que lleva otro 0,5% de comisión sin IVA, por ser bonos nacionales), y desde ahí recién se puede operar.

En Estados Unidos a todos los ETF los aprueba la SEC. La función principal de la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) es proteger a los inversores y mantener la integridad de los mercados de valores.

Tal como una sociedad de inversión indexada, los Exchange Traded Funds representan la propiedad proporcional sobre un cartera de inversiones subyacente de valores que replica un índice de un mercado específico. A diferencia de las sociedades de inversión, los inversores individuales no compran o venden las acciones del fondo, en su lugar, compran y venden acciones del ETF como acciones en un mercado o bolsa determinada, incluyendo The American Stock Exchange, The New York Stock Exchange y la Bolsa de Chicago.