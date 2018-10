El Gobierno insiste en la necesidad de avanzar en la Reforma Laboral

El Gobierno volvió a remarcar la necesidad de avanzar en la Reforma Laboral, frenada en el Congreso desde el año pasado, para actualizar los convenios laborales de acuerdo a los cambios tecnológicos y a las realidades actuales de cada sector. Quien puso nuevamente el tema en la agenda fue el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, al ser entrevistado por el CEO de Adecoagro y miembro de IDEA, Mariano Bosch, ante los más de 900 empresarios que participan del 54º Coloquio de IDEA.

“No podemos seguir haciendo el juego del avestruz. Tenemos que tener marcos laborales que se adapten a los cambios y esperamos tener la madurez suficiente en 2019 como para avanzar con eso porque, si no, vamos a tener más gente sin trabajo y más pobreza”, afirmó Sica, convocado para hablar de cómo mejorar la competitividad.

El ministro planteó además que en momentos como el actual, por ejemplo, muchos sindicatos se sientan a negociar con las empresas flexibilidad de condiciones laborales para preservar el empleo. “Y muchas de las cosas que se plantean en los convenios en la práctica las hacen”, remarcó. Y ante la repregunta de Bosch de por qué cree que no avanza la reforma, consideró que “se trata de un tema ideológico o por miedo”, pero instó a “discutir más honestamente estas cosas”.

Consultado, en conferencia de prensa, sobre el paro de 36 horas anunciado por la CGT, Sica planteó que si bien el derecho a huelga es constitucional, “no es constructivo en este momento”. “Hicieron un paro hace 20 días y además estamos trabajando en cómo mejorar; los trabajadores no ganan nada con el paro”, enfatizó.

Bosch también le consultó sobre cómo veía a las entidades empresarias y Sica fue contundente al plantear que “el sistema de representación empresarial está obsoleto” y que “muchas tienen mucha capacidad de daño pero no de construcción”. “Necesitamos que se reconviertan. Si no, vamos a tener que trabajar en normativas que las hagan más dinámicas y para que tengan más representación”, aseguró el ministro.

El funcionario, quien se encuentra en Mar del Plata desde el miércoles visitando empresas e impulsando el plan “Argentina Exporta”, no zafó de ser cuestionado por la suba de las retenciones, cuando el foco del Gobierno hoy es potenciar las exportaciones a partir de una mejora fuerte de la competitividad cambiaria. “Sabía que me ibas a preguntar esto, viniendo de un sector como el campo”, dijo Sica, en tono jocoso. Y ratificó el mensaje que viene dando el Gobierno desde que decidió aplicar este aumento de impuestos. “A veces hay que sacrificar cuestiones de corto plazo para tener un beneficio en el largo. Teníamos que dar señales muy claras de que podíamos revertir el déficit; quisimos avanzar por el lado del gasto pero se requieren muchos consensos políticos que no conseguimos”, señaló el ministro, quien los convocó a “interpelar al sector político a hacer ahora su parte”.