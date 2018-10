Rattazzi: “Necesitamos que el FMI nos ayude a ordenarnos”

El presidente de Fiat Argentina, Cristiano Ratazzi, analizó este jueves los problemas de competitividad que presenta la economía argentina, uno de los ejes de la 54° edición del Coloquio de Idea que se está realizando en Mar del Plata. Al respecto, el ejecutivo expresó que “la competitividad es fundamental para entrar en el mundo”, y que la Argentina debe pensar en “exportar, exportar y exportar” ya que esa es “la única manera de crear trabajo de calidad y eliminar ese 30% de pobreza”.

“Debemos trabajar todos hacia la competitividad. Pero no es suficiente devaluar 100% la moneda, todavía no somos competitivos. Hay toda una cuestión, de infraestructura, de gastos. La parte impositiva también, que todavía es delirante. En la parte laboral también tenemos el deber de realizar una buena reforma laboral. Todo eso debemos seguir haciéndolo, y no sirve sólo llevar el dólar a un nivel más lógico”, dijo Ratazzi en diálogo con El Cronista.

El presidente de Fiat en el país también pidió que el dólar encuentre un nivel de equilibrio, “y para ello no se puede mantener la tasa de interés a más del 70% durante más de un mes”. Consultado sobre cuál cree que es ese nivel de equilibrio, Rattazzi argumentó: “Cuando bajas la tasa a un nivel normal, es decir apenas superior al nivel de inflación esperado, donde quede el dólar luego de todos los que participan en la compra y venta de dólares”.

Al ser consultado sobre la situación que atraviesa el sector automotriz, que hace unos meses estaba llamado a ser uno de los grandes ganadores del año, el ejecutivo recordó: “Todos sabíamos que estábamos en problemas, pero fue tan positiva la llegada de este gobierno y de este presidente, fue tal la aceptación internacional, el G20, ser parte del mundo en serio, que nos olvidamos totalmente de la competitividad. Ahí tenemos todavía muchos problemas por resolver”. Sin embargo, añadió: “Fue el mercado el que nos dijo que no podíamos seguir así”.

Rattazzi dio también su visión respecto al crédito negociado por el Gobierno Nacional con el Fondo Monetario Internacional. “La verdad que la Argentina necesita al FMI para que le diga que tiene que ser sostenible. Necesitamos que el FMI nos ayude a ordenarnos, porque somos nosotros los que nos desordenamos. El Fondo tiene bien claro las cosas que hay que hacer para ser un país normal y serio. Me parece un excelente consultor para el país en este momento y para el futuro también”.

Por último, el presidente de Fiat Argentina analizó cómo podría afectar al sector automotriz argentino el resultado electoral de Brasil, principal socio comercial de la Argentina. “Todos lo miramos y sabemos también quién va a ganar, al menos en un 98%. Pero no tenemos la menor idea qué van a hacer uno u otro. Sí necesitamos que nos compren la mayor cantidad posible de autos. Y eso sólo sucederá si Brasil vuelve a resurgir, porque es un gran mercado que se ha venido abajo en los últimos 3 o 4 años. Esperemos que quién gane vaya reconstruyendo su mercado. Pero la realidad es que a futuro no tendríamos que depender sólo de Brasil sino de todo el mundo”, explicó.