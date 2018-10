Brasil: denuncian megacampaña de empresarios por Whatsapp para difamar a Haddad

El candidato progresista Fernando Haddad acusó a su adversario en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, de "crear una organización criminal" con empresarios para patrocinar la difusión de mensajes "mentirosos" por Whatsapp.



El aspirante por el Partido de los Trabajadores (PT) se hizo eco de un reportaje publicado por el diario Folha de Sao Paulo, en el cual se afirma que algunas empresas "están comprando" paquetes de mensajes contrarios al PT para ser disparados "en masa" y por millones a través de Whatsapp.



El rotativo indicó que cada contrato llega a los 12 millones de reales (unos u$s 3,2 millones) y que entre las compañías implicadas está la red comercial brasileña Havan.



Según el periódico, la práctica es ilegal, pues se trata de donación de campaña de empresas, prohibida por la legislación electoral brasileña, y además no declarada.



Además, esas compañías "preparan una gran operación para la semana anterior a la segunda vuelta" de los comicios, que se celebrará el próximo 28 de octubre, señaló el rotativo brasileño.



"El periódico comprueba que mi adversario creó una organización criminal de empresarios, que, mediante caja B, están patrocinando mensajes por Whatsapp mentirosos", aseguró el exministro de Educación.



Haddad, que obtuvo un 29% de los votos en la primera vuelta de las elecciones del 7 de octubre frente al 46% de Bolsonaro, manifestó que acudirán a la Justicia Electoral y a la Policía Federal para que "esos empresarios corruptos sean inmediatamente presos para detener esos mensajes de Whatsapp".



"Los mensajes que están mandando por Whatsapp son pagados con caja B y (Bolsonaro) va a tener que responder por eso. Él huye de los debates, pero no va a poder huir de la Justicia", expresó.



De acuerdo con el reportaje, firmado por la periodista Patricia Campos Mello, las compañías que apoyan al polémico capitán en la reserva del Ejército "compran un servicio llamado 'disparo en masa', usando la base de usuarios del propio candidato o bases vendidas por agencias de estrategia digital", esto último también ilegal.



"No es un problema moral, es un problema legal", apuntó Haddad. "Son millones y millones de reales, él que dice que hace una campaña pobre fue desmentido hoy, es la campaña más rica del país con dinero sucio", añadió el candidato del PT.



Según una encuesta divulgada este lunes por el Instituto Ibope, Bolsonaro conseguiría la victoria en la segunda vuelta de los comicios con un 59 % de los votos válidos frente al 41 % que lograría Haddad