Dujovne: "Hay un respaldo de la sociedad hacia los cambios"

- Después de los cambios en el gabinete y las nuevas funciones que asumió ¿se siente fortalecido en su cargo?

- Me siento respaldado por el presidente y muy motivado para esta etapa en la cual la Argentina está llevando adelante una transformación macroeconómica que no se había visto en la historia contemporánea en la Argentina. Habíamos arrancado este año con una meta de déficit fiscal primario de 3,2% del PBI, y el que viene vamos a terminar con equilibrio primario. El déficit en la cuenta corriente de balanza de pagos va a pasar de 5 puntos del PBI -que fue así por el impacto de la sequía, si no hubiera sido mucho menor-, a entre uno y 1,5 punto del PBI. Una variación en el tipo de cambio real de casi 40 puntos en un año. Nunca se había hecho esto en la Argentina sin una crisis política de envergadura. En un gobierno que conserva todavía, aún en la peor parte del ciclo, una popularidad cercana al 40 %, mucho más alta que la mayor parte de los gobiernos del mundo y de América latina que no están atravesando por lo que está atravesando la Argentina. Eso muestra el respaldo de la sociedad a este proceso de cambio.

- Para poder llegar a acuerdos así siempre hubo una crisis. Más allá del 40 por ciento todavía conserva el Gobierno, ¿no hay temor a una crisis social precisamente consecuencia de esas políticas?

- No. Este año la economía argentina se está contrayendo entre 2% y 2,5%. Es una recesión moderada para los estándares argentinos. Estamos transitando protegiendo a los más vulnerables. Fíjense el bono que hemos generado para la AUH en septiembre y en diciembre. No estamos viendo una caída fuerte en el empleo. Cayó mucho la tasa de entrada al mercado laboral pero no aumentó prácticamente la tasa de salida. El sector privado también está mirando este episodio como transitorio. Estamos convencidos de que vamos a salir fortalecidos. Estamos pasando esta turbulencia sin haber recurrido a los típicos expedientes que recurrió la Argentina en el pasado. Vamos a salir fortalecidos respetando los contratos en el sector energético, aun con marcos regulatorios dolarizados. Es una prueba de que estamos superando con éxito con mucho esfuerzo y con mucho apoyo de la sociedad.

- Ingresamos a un año electoral en el que el Gobierno va a jugar sus la posibilidad de continuar al frente de la Casa Rosada. ¿En qué condiciones económicas se llegará a las primarias?

- Lo más importante es lo conceptual. Este Gobierno tuvo un norte muy claro desde el inicio lo que quería con la economía. Lo instalamos como proyecto desde el principio y del cual no nos apartamos nunca. Vamos a un 2019 de recuperación de lo que fue un 2108 duro y difícil.