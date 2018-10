Descuentos de hasta 40% para que la crisis no amargue el Día de la Madre Para el comercio minorista, es la segunda fecha en ventas después de Navidad. Según un informe de Focus Market para CAME, el 60% hará un regalo de entre $ 500 y $ 3000. Indumentaria y calzado serán lo más solicitado. "Sabemos que no habrá muchas compras, sino que esta será la compra para muchos", dicen en los shoppings