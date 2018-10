Cayeron 58% las fusiones y adquisiciones de empresas argentinas En ocho meses, se concretaron sólo 23 operaciones, contra 55 de todo 2017, según relevó First Capital. En montos, subieron 51%, a u$s 8500 millones. Pero, de ese monto, u$s 6685 millones corresponden a la unión entre Cablevisión y Telecom