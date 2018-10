Por qué siguen subiendo los precios si el dólar está más débil

Si sube el dólar, suben los precios; pero si baja el dólar, como está pasando, también suben los precios. Hoy a las 16 se dará a conocer una inflación récord de más del 6%, y se espera 5% para este mes, aunque el dolar haya bajado de los $ 42 a los $ 35. ¿A qué obedece este fenómeno? A las altas tasas de interés que está pagando el Banco Central del 72%. Esto significa que para una empresa financiarse mediante el descuento de cheques o adelanto de cuenta corriente le implica un costo financiero total cercano al 100% anual. Y este costo va directo al precio del producto, lo que los hace incluso tener el mínimo de stock, porque tener un producto en stock durante un mes sin vender le termina costando un 8% mensual, que es lo que les cobra el banco por la tasa de financiación. Esto en caso de ser una empresa de envergadura, porque para una pyme le sale mucho más caro e incluso los bancos les están cortando la línea crediticia a varias pequeñas empresas por temor a un aumento de la morosidad, en un entorno donde la cadena de pagos se estresa cada vez más.

"Aguantámelo, todavía no lo deposites porque te va a salir rebotado", suplican una vez que entregan el cheque.

Las estadísticas les dan la razón: "Para el acumulado enero-agosto los montos de cheques rechazados representaron 4,9% del total compensado; un valor máximo para la serie desde el 2000 y más del doble del 2,4% verificado en idéntico lapso de 2017. Si se toman los montos rechazados y finalmente no cobrados, el cociente es sustancialmente inferior (aunque acelera respecto de años anteriores): pasa de promediar 1,3% durante los primeros ocho meses de 2017 a 1,8% el corriente año", alerta Joaquín Berro Madero, del IERAL de la Fundación Mediterránea.

Tomando los datos mensuales, el pico del deterioro en la cadena de pagos se observó en abril-junio, pasando a mostrar cierta mejoría en julio-agosto. En línea con el deterioro en la actividad económica de los últimos meses, la cadena de pagos se ha resentido significativamente en lo que va del año. "Por un lado, los montos rechazados vía cheque reflejan un crecimiento inédito para la serie y; por el otro, los montos compensados por este mismo canal desaceleran fuertemente su ritmo de expansión. Este proceso sería el producto de dos fenómenos no excluyentes entre sí: recesión de la economía y mayor informalidad", precisa el informe elaborado por Berro Madero.

Detrás de este fenómeno, operan dos factores. Por un lado, un incremento de 153% anual en los montos rechazados vía cheque para el acumulado enero-agosto de este año. Por el otro, un crecimiento de solo 25% anual en los valores compensados en el mismo lapso. Por último, los montos rechazados no cobrados crecieron 68% anual, siempre tomando el acumulado enero-agosto de cada año.

El secretario de CAME, Alberto Kahale, advierte que, en este contexto, las tasas son inviables y "no se puede seguir con este esquema de financiamiento, ya que la tasa excesiva atenta contra el consumo. No puede ser que no se tiene en cuenta a la producción que es la que da el empleo. No puede ser que en menos de un año y medio las tarifas aumentaron 3000% y los impuestos en la misma proporción".

Por su parte, el vicepresidente de la Asociación de Industriales de la provincia de Buenos Aires (Adiba), Juan Carlos Uboldi, indica que "la pyme que accede al crédito es poca, y las empresas se financian con descuento de cheques, con descubierto bancario y con los pocos ahorros que pueden generar".

"Es preciso buscar una solución de emergencia para la situación que vivimos. Se requiere que el Estado entienda y que el sector financiero atienda esta situación. Necesitamos una comprensión. Vamos a perder muchas pymes en el camino y eso no se recupera", pide a gritos Uboldi.

A su juicio, "hay que buscar mecanismos imaginativos urgentes porque la situación no da para más".

En la misma línea, el vicepresidente regional de la Federación Económica de la provincia de Buenos Aires (FEBA), Gabriel Fuentes, alerta que "hay empresas totalmente desfinanciadas, y la caída del consumo de los últimos 60 días es tremenda, no hay consumo".

Asimismo, se queja porque "la presión impositiva es infernal, y está bárbaro crear 300.000 pymes más, pero cuidemos a las que todavía está vivas. Que no sea que en unos meses seamos más los que pidamos planes sociales. Necesitamos que desde el Gobierno atiendan la coyuntura actual, es urgente".

Desde su óptica, "si no se toman medidas rápido 'la cantidad de gente fundida de acá a fin de año será enorme. En cuanto tengamos señales, seremos los primeros en invertir, en tomar gente. No queremos despedir gente".