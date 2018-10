Amazon ya opera en aeropuerto de Miami

Miami se sigue posicionado como un centro de comercio electrónico vital. El aeropuerto de esta ciudad cuenta con el mayor tráfico de carga internacional del país y transporta más mercancías a América Latina y el Caribe que otros aeropuertos en los Estados Unidos. Esta realidad sedujo a Amazaon para lanzar un servicio de carga dos veces al día a través de su línea aérea.

Atlas Air Worldwide será el encargado de operar las cargas con aviones Boeing 767-300F, e incluye una instalación en el sitio para clasificar los paquetes con destino a su próximo lugar de envío.

"Estamos muy entusiasmados de un enlace de Miami para respaldar sus operaciones áreas. Amazon ha disfrutado de ser parte de la comunidad de Miami-Dade, y estamos encantados de continuar nuestra relación", dijo Sarah Rhoads, directora de Amazon Air. Amazon actualmente opera cuatro depósitos en el condado de Miami-Dade, incluido un centro de operaciones de 82.000 metros cuadrados en el Aeropuerto Ejecutivo de Miami-Opa Locka. Este nuevo centro logístico de tecnología robótica está casi terminado y demandará más de 1.000 empleados a tiempo completo y parcial los que ya están siendo contratados.

El Condado de Miami-Dade proporcionó u$s 1,5 millones en incentivos de devolución de impuestos y u$s 5 millones para mejoras de infraestructura a través de un bono para el proyecto de la instalación tecnológica. A cambio, Amazon y Foundry Commercial, el co-desarrollador del proyecto Opa-locka, acordaron hacer una inversión de capital de u$s 198 millones y contratar localmente.

Impulso

"Los dos vuelos diarios de Amazon Air agregarán un impulso significativo a nuestro tráfico de carga nacional, que ya aumentó un 17% hasta agosto", mencionó el director de aviación de Miami-Dade, Lester Sola. Asimismo, destacó que gracias a este hecho se podrá mejorar la economía en el sur de Florida.

"Me enorgullece dar la bienvenida a la expansión de Amazon Air al condado de Miami-Dade, y aprecio su compromiso de dos vuelos diarios. Les deseo un éxito continuo y un crecimiento dentro de nuestra comunidad", resaltó el alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos A. Giménez.

Para Amazaon, Miami cuenta con un plus que no tiene que ver con los negocios. Jeff Bezos, su fundador, y actualmente la persona más rica del mundo, se crió en el sur de Florida y cursó estudios en el Miami Palmetto Senior High School.

El paso dado por el gigante del e-comerce consolida a Miami para ser su nueva sede. La decisión tendrá sin dudas un impacto tremendo para la ciudad agraciada con la decisión. Crear 50.000 puestos de trabajo y recibir inversiones directas por u$s 5.000 millones no es algo que se produzca a diario.

La empresa con sede en Seattle, Amazon, emplea a más de 125.000 personas de tiempo completo en los más de 100 centros de despacho de Amazon en América del Norte.

Según informó South Florida Business Journal la semana pasada funcionarios de Amazon se encontraban en Miami para buscar posibles ubicaciones para una nueva sede de operaciones. Fuentes cercanas dijeron que estaría considerando el vecindario de Park West.

La firma de investigación de mercado eMarketer pronostica que América Latina será una fuerte región de comercio electrónico durante ese lapso, con una duplicación proyectada de las ventas anuales de u$s 47,4 mil millones en 2015 a u$s 84,8 mil millones en 2019.