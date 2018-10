Ya no es tan atractivo trabajar en un banco

El reciente cambio de guardia en Goldman Sachs donde Lloyd Blankfein, ex operador y CEO del banco, fue reemplazado por David Solomon, que dirigía la banca de inversión coincidió con otros varios movimientos de altos cargos en el sector bancario. En BBVA está por retirarse Francisco González, que durante 17 años fue presidente ejecutivo. El número uno de banca de inversión en Bank of America, Christian Meissner, presentó su renuncia. Andrea Orcel, su contracara en UBS, se convirtió en el CEO de Santander. En los últimos meses, dos presidentes europeos de bancos norteamericanos Bank of America y Citigroup también dejaron sus puestos.

Que un puñado de altos banqueros renuncien simultáneamente normalmente no llama la atención. Pero ésta no es una coyuntura normal, ni en términos del estado de la banca ni del estado de las economías y mercados a los que presentan servicios los bancos.

En el congreso anual de bancos llevado a cabo a principios de octubre en Londres y del que Bank of America fue anfitrión, los participantes notaron baja concurrencia y ánimo pesimista. "Todos están esperando que algo salga mal", contó un participante del evento. Pocos expertos en finanzas negarían que los mercados de acciones, los precios de los bonos, las valuaciones de las propiedades y las carteras de préstamos están en territorio de burbuja. Parece emerger un consenso de que algo estallará en los próximos 18 meses. La cuestión es qué.

Esta serie de movimientos es en cierta medida un reflejo del cambio de ciclo. A los 74 años, González quizás no tenga ganas de verse obligado a dirigir su banco durante otra recesión, pero algunos de los altos ejecutivos que abandonaron sus cargos tienen cerca de 50 años.

Incluso sin que se produzca un desastre, los bancos actualmente no son los fascinantes lugares para trabajar que eran antes de la crisis de la década pasada. Las ganancias disminuyeron, y las limitaciones de capital y en el comportamiento son mayores. La misión de estos ejecutivos ha sido resolver los problemas que dejaron los años posteriores a la crisis. La posibilidad de una gestión de rutina es tan poco atractiva como otra crisis.

El desafío en Europa es aún mayor. Si bien a los bancos estadounidenses les está yendo relativamente bien, la mayoría de los rivales europeos tienen problemas.

Según el Banco Central Europeo, los bancos de la eurozona en promedio generaron un retorno sobre el capital de 6,6% en el primer trimestre de este año, comparado con el 11,2% de las entidades norteamericanas, según datos de la Reserva Federal de St. Louis.

Una razón que explica la brecha es el mayor crecimiento de la economía estadounidense, impulsada por los recortes de impuestos del presidente Donald Trump. Otra es la gran escala y poder de fijar precios que tienen los bancos de Estados Unidos: JPMorgan hoy tiene una capitalización bursátil cinco veces el tamaño de Santander.

Eso puso el tema de las fusiones de bancos europeos nuevamente en agenda. Los CEO frustrados por el crecimiento estancado, los reducidos márgenes y los menores precios de las acciones parecen apuntalar la idea. Los reguladores también se solidarizan: al Banco Central Europeo le agrada el concepto de un banco paneuropeo que iguale su responsabilidad de supervisar toda la eurozona. Sin embargo, las fusiones de bancos europeos no tienen buen historial. La operación más grande, que fue en 2007 y consistió en la adquisición de ABN Amro por parte de tres bancos, ayudó a destruir dos de las tres entidades: Royal Bank of Scotland y Fortis sólo lograron salvarse gracias a una nacionalización.

La decisión de Orcel de convertirse en CEO de Santander lo convierte en el único de los banqueros de renombre en pasar a otro cargo máximo en el sector. También se lleva bien con el tema de las fusiones y adquisiciones, lo que no presagia nada bueno. Mientras trabajó en Merrill Lynch, asesoró al banco español como el tercer comprador del ABN Amro. Si bien el acuerdo fue un éxito para su cliente, fue polémico por las implicancias más generales y presagió una crisis global que se produjo en término de un año. Junto con todas las otras brillantes luces de advertencia que se ven por ahí, esto debería alumbrar otra.