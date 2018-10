Financiamiento en mercado cayó con fuerza en los primeros 9 meses del año

En septiembre el financiamiento en el mercado de capitales mejoró un 47% con respecto a agosto. Pese a ello, retrocedió un 67% en comparación con el noveno mes del año pasado. En el acumulado anual, en tanto, perdió 29%.

El crédito total obtenido en el mercado ascendió a $ 9511 millones el mes pasado. El 51% de ese total ($ 4870 millones) correspondió a fideicomisos financieros y el 36% ($ 3385 millones) fue mediante cheques de pago diferido (CPD). Del resto, $ 538 millones (6%) fue hacia pagarés avalados; $ 529 millones (5%) se emitieron en obligaciones negociables (ON) y $ 189 millones (2%) estuvieron vinculados a la emisión de nuevas acciones.

"Los instrumentos pyme siguen siendo los más dinámicos del mercado acaparando el 41% del financiamiento del mes, con variaciones interanuales positivas de 118% en CPD y 103% en pagarés", destacó la Comisión Nacional de Valores (CNV) en su informe mensual.

Los costos del financiamiento en pesos mantienen una tendencia alcista; los fideicomisos financieros afrontaron un costo promedio de 64,5%. Por su parte, la única emisión del mes de ON en pesos se colocó a 59,3%.

En tanto, la tasa de descuento promedio en el mercado de cheques de pago diferido fue de 39,3%. Los CPD avalados representaron un 89% de volumen nominal total y se negociaron a una tasa promedio de 37,1%. En el extremo opuesto, los CPD tipo warrants explicaron el 2% del volumen y se operaron a una tasa promedio de 60,7%.

Resultados acumulados

En los últimos 12 meses (octubre 2017 a septiembre 2018) las colocaciones sumaron $ 239.203 millones, es decir, un 5% menos que el monto de los 12 meses previos.

Durante los primeros 9 meses del año, el financiamiento total en el mercado de capitales alcanzó los $ 146.763 millones y mostró una variación negativa de 29% respecto al mismo período del año anterior.

Expresado en dólares, el financiamiento en el mercado entre enero y septiembre alcanzó u$s 6818 millones. Se trata de algo más de la mitad del financiamiento acumulado el año pasado en el mismo período, que llegó a u$s 12.707 millones. Asimismo, es el registro más bajo para los primeros tres trimestres desde 2014, cuando había alcanzado u$s 6091 millones.

En los primeros tres trimestres del año la emisión de obligaciones negociables fue la más relevante y justificó el 54% del financiamiento total del período. En total hubo 132 colocaciones por $ 78.892 millones.

"Los pagarés avalados son el instrumento de mayor dinamismo en el transcurso del año ($ 3263 millones), exhibiendo un aumento en su negociación de 162%", resaltó la CNV. Asimismo, el organismo señaló que los fideicomisos financieros acumulan colocaciones por $ 34.778 millones; los cheques de pago diferido, por $ 22.692 millones; y las acciones, por $ 7139 millones.